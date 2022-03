Nikita Mazepin ha roto su silencio desde Moscú después de ser expulsado de la Fórmula 1 por la invasión de Rusia a Ucrania. El piloto ruso ha dejado claro que no había razón legal para que el equipo Haas finalizara con su contrato y que han acabado con su sueño de forma repentina y sin avisar.

Agradecimiento a los pilotos

«Me han llamado para darme ánimos y apoyo, algo muy importante porque el viaje a la F1 es largo para todos, con riesgo y me han acompañado en esta pérdida de mi sueño»

Sin razón legal

«No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello».

La decisión de Haas

«El mundo no es el de hace dos semanas, lo sé y lo entiendo, es un tiempo difícil, tengo amigos en los dos lados del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello, sólo hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía hacerlo con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, así que la decisión de HAAS de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por mi o mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno».

Engañado por el equipo

«El equipo me dijo que si la FIA me dejaba, no habría problema y solía creer al cien por cien en sus palabras de Steiner, al que respetaba como hombre y jefe de equipo, pero no oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban el mismo día ,a la vez que la prensa. Nadie está listo para esto, no me dieron pistas de ello, ni apoyo».

No volverá a Haas

«No quiero ir donde no me quieren, no puedo volver a HAAS aunque haya un resquicio legal, la F1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado estás bajo muchos focos y nunca imaginé que perdería el asiento así, en los pasados test solo pensaba en correr y arrancar el Mundial».