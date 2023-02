LeBron James nunca olvidará esta semana. La estrella de Los Ángeles Lakers ya es el máximo anotador en la historia de la NBA. El alero superó a otra leyenda de la franquicia californiana, Kareem Abdul Jabbar, después de anotar 38 puntos en el partido de su equipo contra Oklahoma City Thunder. Es la semana de LeBron James, que disfruta del momento junto a su familia en su impresionante mansión.

Hace unos años, el jugador adquirió esta vivienda por 33 millones de euros, una propiedad que está situada en Beverly Hills y que tiene cuatro enormes dormitorios, ocho baños, siete chimeneas, una sala de proyecciones de vídeo, una pista de tenis iluminada y hasta una casa pequeña al borde la piscina. Es su tercera casa en Los Ángeles, donde vive desde que fichó por los Lakers, con los que tratará de ganar el anillo en la burbuja de Orlando.

Todo tipo de lujos

La casa fue construida en 1934 y ofrece vistas al centro de Los Ángeles, el océano y las montañas de Santa Mónica. La residencia de Beverly Hills perteneció a Lee Phillip Bell, co-creador de las populares telenovelas The Young and the Restless y The Bold and the Beautiful, y tras ser reformada cuenta multitud de áreas de entretenimiento, destacando la impresionante piscina y la cancha de tenis privada.