Máxima tensión en Sevilla: encapuchados amenazan a los jugadores tras perder en Oviedo

La situación en el Sevilla es insostenible. La derrota ante el Real Oviedo, colista de la clasificación, dejó tocado al conjunto andaluz en las aspiraciones en la Liga después de consumar la tercera derrota consecutiva. Ni la destitución de Almeyda ni la llegada de García Plaza han cortado una sangría que tensa cada vez más la paciencia de los aficionados, hasta tal punto que los más radicales desembocaron en un tenso momento en la salida del equipo de Carlos Tartiere.

Pitados e insultados desde que acabó el partido, el Sevilla vivió un infierno en su vuelta a casa. Se escucharon amenazas de muerte tanto a jugadores, entrenador como a José María del Nico Carrascaco, presidente del club hispalense. La llegada al aeropuerto de San Pablo estuvo repleta de aficionados que buscaban explicaciones y que los capitanes diesen la cara. Nadie habló y el cordón de seguridad tuvo que intervenir para evitar que el caos se apoderase de la situación. Incluso el Sevilla tuvo que pedir más agentes de la policía, conscientes de que todo se podía escapar de las manos.

Un Sevilla inoperante

El Sevilla no encontró la forma de atacar más allá de los saques de esquina y todo se complicó mucho más a siete del final del primer tiempo, cuando tras un saque de banda de Oso fue Nianzou el que se durmió, Viñas le robó el balón y el central sevillista lo derribó, así que Hernández Hernández no dudó y le mostró la tarjeta roja.

El segundo tiempo comenzó con García Plaza moviendo su banquillo y cambiando el plan de juego, ya que entraron los canteranos Manu Bueno y Castrín por Carmona y Sow y los hispalenses cambiaron el dibujo táctico, pasando a jugar con tres centrales y carrileros; eso sí, la primera ocasión del segundo tiempo fue para el Oviedo y estuvo a punto de convertirla en gol Nacho Vidal.

El Sevilla encadenó un par de acciones a balón parado, sacó a Isaac Romero, Suazo y Ejuke. Sin embargo, el empate seguía siendo algo lejano para los hispalenses. Veían una vez más cuando la ocasión clara se daba en el otro lado, negándole Vlachodimos un gol a Santi Cazorla. No hubo mucho más hasta el final del partido, ya que solo Gudelj en una falta que se fue muy desviada protagonizó la única acción de peligro del Sevilla en la recta final; este triunfo deja el Oviedo a siete puntos de la permanencia que ahora, precisamente, marcan los hispalenses.

Este sábado, el Sevilla jugará en el Sánchez Pizjuán ante el Atlético. Duelo donde se espera un ambiente hostil y que, en el caso de consumar otra derrota, la situación se volverá aún más insostenible.