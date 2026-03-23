El Sevilla destituye a Almeyda

El Sevilla ha anunciado este lunes a mediodía la destitución de su entrenador Matías Almeyda. El argentino se marcha después de haber dirigido 32 partidos al equipo hispalense, al que deja decimoquinto en Liga y sólo tres puntos por encima del descenso a falta de nueve jornadas. Luis García apunta a ser su sustituto en el banquillo de Nervión.

La derrota del Sevilla contra el Valencia el pasado sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán fue el detonante que ha acabado con la etapa de Almeyda. Su balance en Liga es de ocho victorias, siete empates y 14 partidos perdidos, encajando 49 tantos y siendo el equipo más goleado del campeonato.

El Sevilla cesa a Almeyda

«Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en la Liga y tres en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.

El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales»