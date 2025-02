El presidente del Sevilla pierde la cabeza: «El Real Madrid quiere destruir el fútbol español»

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, ha atacado al Real Madrid con dureza tras su comunicado. El máximo mandatario del conjunto hispalense ha cargado contra el club, comprando íntegramente el discurso de Javier Tebas, al decir que los blancos «quieren destruir el fútbol español» y que lo que buscan es «presionar a los árbitros para que no piten con libertad». Además, ha destacado que hay que «denunciar» las quejas de los madridistas, tanto «públicamente» como «en los juzgados».

El presidente del Sevilla se ha pronunciado antes de que comenzara el partido ante el Barcelona, en el Pizjuán. Y lo que ha hecho ha sido cargar contra el Real Madrid, reafirmando la postura de los clubes del pasado jueves, cuando criticaron el comunicado del conjunto madridista: «Es intolerable, inaceptable. Pone en tela de juicio la honradez de los colegiados y de la competición».

Del Nido Carrasco ha explicado la postura del Sevilla respecto al comunicado del Real Madrid, comprando todo el discurso de Tebas. En la misma línea apocalíptica que el presidente de la Liga está el del conjunto hispalense, que señala que «el Real Madrid está intentando destruir el fútbol español» destacando que, para ello, utilizan su propio canal de televisión y «otras prácticas», que no ha desvelado.

«Aprovecho para dar nuestro apoyo a los árbitros, porque lo que quieren es presionarlos para que no piten en libertad, y me llama mucho la atención la postura del Barcelona», ha señalado Del Nido Carrasco. El mandatario sevillista no ha dudado en cargar también contra el club culé por dos cuestiones: su silencio ante las quejas del Real Madrid y el caso Negreira.

Respecto a esto último, ha vuelto a solicitar explicaciones al Barcelona. Cabe recordar que las relaciones institucionales están rotas, algo que hizo el Barça en su momento, cuando quedaron insatisfechos por las excusas que puso el conjunto azulgrana sobre los pagos a José María Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros hasta 2018.

En este caso, el Sevilla mantiene su postura: «Estamos esperando una explicación por parte del Barcelona. Los hemos invitado al palco. No me voy a sentar en el palco del campo del Barça hasta den una explicación. Las relaciones que ellos rompieron se encuentran igual. Nosotros tenemos una postura clara. Ellos no han dado una aclaración al mundo del fútbol que sea lógica y nuestra postura es clara y no la vamos a modificar».