El caso Pogba sigue su curso y cada día son nuevas las informaciones que están convirtiendo este suceso en un espectacular serial. Las últimas novedades llegan desde Inglaterra y apuntan a las revelaciones del futbolista de la Juventus a los investigadores de la Oficina Central para Lucha contra el Crimen Organizado (OCLCO) de Francia.

En esta declaración Paul Pogba narra uno de los sucesos más oscuros del caso, cuando dos encapuchados le atacaron a punta de pistola a las afueras de París el pasado 19 de marzo.

«Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Me gritaron: ‘Cállate, mira hacia abajo’. […] Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro», afirmó Pogba a los investigadores.

Daily Mail también informa que el jugador reconoció ante la Policía francesa que contrató a un brujo para evitar lesiones, pero nunca para perjudicar a Mbappé. «Nunca tuve la intención de perjudicar a nadie», aseguró el jugador según cita el medio británico.