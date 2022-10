Más detalles sobre el asalto a Pogba: «Lloraba porque tenía miedo por sus hijos, esposa y familia»

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el asalto a punta de pistola a Paul Pogba sucedido el pasado 17 de marzo a las afueras de París. Hace semanas se filtró lo que les dijo el centrocampista francés a los investigadores y ahora se ha conocido la confesión del jugador de la Juventus a un amigo futbolista.

Boubacar Camara, amigo de la infancia del centrocampista, habría confesado a los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado lo que le dijo Pogba días después de que varios encapuchados armados con rifles le pidieran 12 millones de euros.

«‘Ya no quiero jugar al fútbol’, me dijo. Paul estaba llorando. Le dije que se calmara. Llamó, no sé a quién. Tenía miedo por sus hijos, su esposa, su familia», habría asegurado Paul Pogba a su amigo de la infancia después del famoso asalto del que ahora se están conociendo más detalles.

Este testimonio que publica Journal du Dimanche llega después de que se publicara la confesión que Pogba realizó a los investigadores. «Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Me gritaron: ‘Cállate, mira hacia abajo’. […] Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro», afirmó en su día.