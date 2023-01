Más de 20.000 firmas para que Julián Álvarez deje a su novia por borde

Argentina se proclamó Campeona del Mundo en el Mundial de Qatar ante Francia y Julián Álvarez fue uno de los mejores escuderos de un Leo Messi que llevó a su país a lograr la tercera estrella de su historia. Ahora, el jugador del Manchester City se ha visto envuelto en una polémica a raíz de un feo gesto de su novia, Emilia Ferrero, durante sus vacaciones en Argentina.

Y es que ambos llegaron a Calchín, Córdoba (Argentina) y recibieron una acalorada de bienvenida, pero la novia del jugador no permitió que Julián se fotografiara con todos y cada uno de los presentes, teniendo de esta manera una actitud poco agradable con ellos que buscaban inmortalizar el momento con uno de los héroes de la Albiceleste. Por ello, su llegada a Mánchester no ha sido la deseada ya que un fan del jugador ha creado una recogida de firmas para que el joven delantero deje a su novia. Por el momento son ya más de 20.000 firmas y no deja de subir.

«¿Un celular que saque una foto? Chicos, una fotito nada más y listo. Nos tenemos que ir», se la escuchaba decir a la novia. Esto despertó una multitud de críticas sobre Emilia, que finalmente tuvo que pedir disculpas por este gesto que poco gustó: «Antes de irnos, Juli salió a saludar y decidió hacer una foto grupal, así todos podían llevarse ese lindo recuerdo. Solo intenté organizar. Pido disculpas si la manera en la que reaccioné no fue la mejor, espero sepan entender», comentaba la joven de 22 años.

«Hay que lograr que la Araña se dé cuenta que Mary Jane (María Emilia Ferrero) es una tóxica milipili que arruina su imagen pública y que esto con la chaqueña o con otras no hubiera pasado», se puede leer en el portal de Change.org. Pese a todo ello, no parece que esto vaya a surtir efecto y Julián Álvarez continuará su relación que le une durante los último cuatro años con su novia, cuando se conocieron mientras este era futbolista de River Plate.