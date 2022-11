Marc Márquez hizo balance del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El ilerdense ya había avisado que iba a arriesgar en esta última carrera y que eso podía conllevar riesgos y acabar en el suelo, como ha sucedido. No obstante se muestra satisfecho por los resultados obtenidos desde su regreso: «Lo habría firmado en cualquier servilleta». También reconoció que dará el máximo para estar en el grupo de pilotos por el título en 2023, pero ahora mismo no es favorito.

Balance de tu regreso

«No. O sea, lo hubiese firmado en cualquier servilleta. La manera de que he evolucionado físicamente ha sido muy, muy buena. Eso significa también que el paso fue correcto cuando decidí operarme, después de Mugello porque había la opción de seguir arrastrándome toda la temporada y operarme en invierno. Pero. Pero hubiese condicionado la 23 también. Y creo que la decisión fue la correcta. La decisión de volver en el test de Misano también fue la correcta. He ido evolucionando físicamente cada vez mejor. Esto se traducía en velocidad en un tiempo por vuelta, más rápido y con ganas de ver este invierno cuál es mi máximo, porque aún es una incógnita cuál es el máximo físico. Pero el balance ha sido muy bueno, sobre todo este fin de semana en Valencia. Me he divertido encima de la moto, iba rápido, sabía como ir rápido, que a veces eso también es importante. Saber cuándo quieres ir rápido y cómo. Y ahora falta este invierno, pues dar este pasito físico y luego el martes ya ver a ver qué se cuece».

Nivel de riesgo en Aragón

«El nivel de riesgo físico de volver en Aragón era bajo. Me faltaba fuerza, me faltaba musculación. Pero eso, como dije en Aragón, lo adaptas tú, pones más intensidad o menos. Este fin de semana me he sentido bien físicamente, he puesto mucha intensidad. En Aragón puse mucha menos. ¿Por qué digo que fue muy bajo? Porque el hueso estaba completamente soldado. Pero sí que es verdad que cuando haces una recuperación encima de la moto tiras de donde puedes y es ahí donde ahora, este invierno, toca trabajar los músculos específicos, los músculos que están más débiles ahora mismo para tener la posición correcta del hombro sobre todo. Y bueno, pero mecánicamente, ya desde el primer día que me subí en Misano vi que era otra película».

¿Espera cambios para el test?

«No he hablado con ellos aún, porque les dije que me quería centrar en el fin de semana. Quería un buen resultado. Y no ha sido una carrera, pero durante el fin de semana ha sido un buen resultado. Martes hay un primer paso. Sé que hay un primer paso, pero no es el definitivo porque se tiene que hacer un paso bastante grande, pero también será será interesante ver esta pequeña mejoría. A ver si se nota. A veces es pequeña y luego en pista es grande. Y a veces al revés, grande en el banco de pruebas o en la teoría y luego en la práctica es pequeña. Se tiene que probar todo».

Objetivos para 2023

«Ahora, de entrada, si me lo preguntas, hoy aquí domingo en Valencia, no soy, no soy favorito. Cero. No he ganado ninguna carrera este año. He hecho un podio y es ahí donde tenemos que seguir mejorando. Como he dicho, yo por mi parte, daré mi 100% para estar en en ese grupo de pilotos por el título. Pero no depende sólo de mí, sino que hay el factor moto también, que tiene que mejorar si queremos luchar por el campeonato».

«No, no valía otro resultado. Ya lo avisé ayer, digo o podio o donde ha acabado Y así ha sido. No era el día. En el warm up me he sentido muy fuerte, muy bien, pero desde la salida, normalmente salgo muy bien y se os habéis fijado ya he perdido posiciones en la salida. Luego pensaba que sólo había sido en la salida, pero ya pilotando las dos primeras vueltas he visto que algo pasaba y la potencia no era la misma. He visto que el podio se me está escapando y he dicho vale, la potencia no es lo mío, pero en la frenada puedo recuperar un poco más. Es más riesgo, hasta que me he caído. Y para mi tranquilidad, cuando llegado la moto al box y lo han analizado, pues había un problema, no había la misma potencia que en los entrenos. Tienen que analizar el por qué, pero yo lo intentaba. Ahora lo pienso fríamente y digo a ver si había problema para que lo intentas, pero tenía tan claro el objetivo que que iba a ello. Ya el año que viene tendré que concienciarme, como he hecho durante todo el año, de acabar carreras, de puntuar, pero esta carrera era libre y ya lo avisé desde el viernes que estaba aquí para arriesgar».

«Se habrá sentido como un palo seguramente. Pero me sorprendió muchísimo su carrera. No me quedo con esta porque hoy ha hecho lo que tenía que hacer y es normal que vaya rígido, pero sobre todo la carrera de Malasia. Ahí ganó campeonato. Salir de 11.º, creo que salía, ganar la carrera, arriesgar y pelear con Bastianini, fue un punto cuidado de encima de la mesa. Merecido campeón. Sobre todo porque ha hecho una segunda parte de temporada muy muy buena, y tanto él, Ducati, como su equipo han demostrado que han sido los mejores. Los más consistentes no, porque en la primera pretemporada cometió muchos errores, pero los más rápidos. Y cuando tú tienes la velocidad, cuando eres rápido, cuando te salen las cosas, puedes ganar carreras consecutivas como ha hecho él y merecido campeón. Creo que no será el único campeonato que gane porque es un piloto que sabe gestionar muy bien las situaciones, pero esperemos o intentaremos ponérselo difícil de cara a un futuro».

¿Cree en Honda?

«Sí. Confío plenamente en Honda. Honda me ha dado muchas alegrías en mi carrera deportiva y estoy seguro que me los va a dar el año que viene. Por eso estoy en Honda y por eso me opero, por eso vuelvo, por eso ataco, por eso intento la última carrera aún teniendo problemas acabar en el podio porque confío en lo que hay detrás. Sé que son capaces. Pero ahora, hoy, no podemos estar en el grupo de favoritos, una porque hemos quedado últimos de constructores y dos porque no he ganado ninguna carrera este año. Entonces no solo depende de mí, no solo depende de la moto, dependemos mutuamente, nos tenemos que ayudar mutuamente. Yo haré por mi parte todo lo que esté en mis manos para para dar ese pasito y luego Honda, estoy seguro que está trabajando. Están reaccionando. Cuando ves que una fábrica como Honda reacciona, no puedes, no puedes decirles nada. Lo puede hacer mejor o peor, pero ojalá que sea lo mejor posible. Pero están, están en ello. Y ya el martes pues daremos un primer pasito y ojalá en febrero, cuando pruebe ya la moto definitiva, sea una moto competitiva».

Mejor noticia desde su vuelta

«Para mí la mejor noticia ha sido mi brazo. Lo otro me daba igual. Me daba igual que la moto mejorara más o menos. Para mí era fundamental y primordial el brazo. O sea, saber cómo reaccionaba, porque con el otro brazo no iba y no podía. Era inviable continuar, pero con el estado físico actual sí que puedo. Este invierno se tiene que acabar de ajustar un poquito todo. Pero era el objetivo primordial para mí, incluso para Honda también. Ahora sí que ya entramos en la moto. Es ahí donde es el segundo objetivo. Yo estoy cumpliendo o he cumplido mis expectativas, incluso mucho mejor de lo que esperaba en mi regreso de la lesión. Y ahora falta la moto, que también es bueno porque vienen dos pilotos, uno que ha ganado en su última carrera con la Suzuki, otro que es campeón del mundo como Joan Mir. Vienen dos pilotos de otra marca también para para saber dónde estamos y dónde está mi nivel, dónde está el de la moto. Y eso ayudará a crecer. La competitividad dentro de un box ayuda a crecer también el nivel».

Invierno tranquilo

«Toco madera porque aún quedan días, pero deseo un invierno sin camilla. Trabajar sale de uno. Cuando te tienen que decir no tienes que entrenar, mal. Me gusta entrenar, es parte de mi pasión. Pero las camillas y los fisios, con todo mi respeto a los fisios, que me han ayudado muchísimo, los quiero un poquito apartados. Tendré que seguir el mantenimiento porque al final se tiene que seguir un mantenimiento, pero sí que ojalá pueda hacer un invierno normal, que hace cuatro o cinco inviernos, que me opero de un hombro, de otro, del brazo. Tengo ganas también de relajar un poco y de bajar un poquito la tensión».

Tres campeones distintos desde su lesión

«Bueno, el campeonato está muy igualado y no es fácil conseguir un campeonato. Pero es que es más difícil incluso defenderlo, porque entonces toda la presión está en ti y tienes que gestionarla. Y cuando hay presión, pues puede ser que no pilotes incluso de la misma manera y salgan otros problemas. También lo habían logrado otros rivales. Con todo mi respeto, a Mir, a Fabio y a Pecco, les tengo mucho respeto y lo que han conseguido es un campeonato del mundo de MotoGP, que no es nada fácil y por mucho que digan de uno, han sido merecido los tres campeonatos. Todos competimos y todos empezamos con cero puntos en la primera carrera. Luego pueden haber lesiones, pueden haber problemas, pueden haber toques, pero todo el mundo está expuesto a eso. Cuando tienes la velocidad, como ha tenido este año y como tuvo el año pasado Quartararo, tienes muchas más posibilidades de conseguirlo. Y han sido campeones merecidos. Así que el año que viene espero que alguno repita sea Pecco, sea Fabio o sea yo. Veremos».

Media de puntos de los últimos Mundiales

«Bueno, es que este año, sobre todo este año, ha sido un campeonato que se ha fallado. Se ha fallado bastante. Pecco ha fallado mucho la primera parte de temporada. Lo ha compensado con muchas victorias seguidas. Y Fabio ha fallado mucho en la segunda parte de la temporada. Se ha fallado por ambas partes, pero se falla porque te aprietan. Dice no acaba carreras… acabando quintos, la media es de 11 puntos. Tienes que arriesgar en ciertos puntos y ahí es donde tienes que saber valorarlo de la mejor manera».