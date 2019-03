Márquez vuela en Qatar y destroza todos los récords en los entrenamientos libres

Marc Márquez dio un golpe sobre la mesa en los segundos entrenamientos libres de este viernes previos a la primera carrera de la temporada en MotoGP que se disputará en el circuito de Losail. El campeón del mundo destrozó todos los registros y realizó la mejor vuelta de siempre sobre el trazado de Qatar.

Is this practice or qualifying? 🔥@mvkoficial12 goes top before @marcmarquez93 takes over with a NEW all-time lap record!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/xfdZLovvi4

