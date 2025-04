Mario Suárez: «El Atlético ha gastado 200 millones en verano y hay que exigir pelear por títulos»

Recién cumplidos los 38 años, Mario Suárez lleva un año y medio retirado de los terrenos de juego, pero continúa rezumando a fútbol por los cuatros costados. Durante su conversación con OKDIARIO se muestra cómodo al tener un micrófono delante, es su rutina desde que colgó las botas. El pasado verano comentó la Eurocopa y esta temporada hace lo propio en Liga y Copa. No echa de menos el fútbol, sólo tiene envidia sana.

Por el camino ha dejado 20 temporadas en la élite y seis títulos (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y una Europa League) que descansan en su vitrina, todos ellos conquistados con la camiseta rojiblanca. Mario Suárez sabe lo que es levantar el trofeo de la Copa del Rey, la última bala que le queda al Atlético este curso para tocar metal. O al menos la vía más directa toda vez que en Liga se han descolgado de la cabeza.

«El Atlético viene de resultados malos en Liga. Es verdad que en Champions ganó al Real Madrid, pero en el cómputo global quedó eliminado. El empate contra el Espanyol es un golpe duro después del parón de selecciones, pero queda el miércoles el partido de Copa. Una posibilidad real de luchar por un título y será en el Metropolitano, con toda la afición. Esperemos que gane y que le dé una alegría a sus aficionados. Y vamos a ver, todavía queda hasta que acabe la temporada. Quedan posibilidades en Liga, pero es difícil», explica Mario Suárez a este periódico.

El del Metropolitano será un partido de vértigo. Tres veces se han enfrentado esta temporada Atlético y Barcelona y en todas ellas han habido resultados y guion de partido diferente. Victoria rojiblanca sobre la bocina en Liga, empate de alternativas en Copa y remontada azulgrana de nuevo en el campeonato doméstico. La diferencia es que en esta ocasión no hay red detrás. No hay una vida extra. Puerta grande o enfermería. Y Simeone, tipo supersticioso donde los haya, abandonará otra vez su característico traje negro para abrazar el chandal copero. Cualquier creencia es válida.

«Simeone tiene muchas supersticiones. He estado con él seis o siete años. Hay muchísimas, pero muchas. Desde los viajes de los hoteles, de los autobuses. Hay muchas. Yo creo que que en este tipo de partidos, más allá de las supersticiones, uno puede creer más o menos en ellas, pero lo que importa es lo que pasa en el verde y al final eso es lo que va a decidir quién gana, quién no, quién se clasifica y quién no. Lo importante va a ser lo que pase el miércoles», detalla Mario Suárez.

Si los rojiblancos claudican contra el Barcelona, comprarían gran parte de papeletas para no conquistar ningún título a final de curso. Malogrado rendimiento para muchos debido a las inversiones durante el pasado verano por Julián Álvarez, Sorloth, Gallagher y Le Normand, provechoso para otros como Simeone. «Fracasa el que no lo intenta», reflexiona. Y su equipo lo ha intentado hasta el desenlace final en dos competiciones y todavía tiene pulso en otra.

«El Atlético tiene una gran plantilla. Ha gastado 200 millones de euros en verano y lo que hay que exigir es pelear por los títulos. Y hasta hace un mes era una temporada de sobresaliente. Ahora se han quedado fuera de Champions, están lejos de la lucha por la Liga aunque sigan algo vivos y falta la Copa. Creo que todavía no hay que poner las notas, eso se hará en junio», asegura Mario Suárez.