Marc Márquez agranda su leyenda: supera a Ángel Nieto y ya es el español con más victorias

A sus 32 años, Marc Márquez sigue haciendo historia en el motociclismo. Algunos se preguntaban si seguía siendo competitivo cuando se marchó de Honda, otros decían que estaba acabado, pero todos se equivocaban. Marc Márquez es una leyenda de este deporte y lo demuestra carrera tras carrera. Con su victoria en Qatar, el 93 supera a Ángel Nieto como el piloto español con más victorias y ya mira a Valentino Rossi.

El gran inicio del leridano con tres victorias en cuatro carreras ha desbancado a la leyenda conocida como el 12+1. Márquez ya homenajeó al ex piloto zamorano cuando igualó sus 90 triunfos tras ganar en Termas de Río Hondo en el GP de Argentina. Todo hacía pensar que sería en COTA, más conocido como su jardín, donde rebasaría a la leyenda del motociclismo español. Pero un error en la carrera del domingo le privó de la victoria y ha tenido que ser en Qatar, donde solamente había ganado una vez en su carrera en MotoGP, donde le ha superado.

El motociclismo español no sería lo que es hoy en día si no fuera por Ángel Nieto. El ex piloto español comenzó a competir en motos a mediados de los 60. Fue en el Gran Premio de España de 1964 en Barcelona cuando Nieto hizo su debut a lomos de la Derbi con un meritorio quinto puesto en la categoría de 50cc. Al año siguiente volvería a competir, esta vez en Alemania y luego en España.

Su primer triunfo llegó precisamente en Sachsenring en 1969 con la Derbi de 50cc, mientras que la última fue en 1985 en el circuito de Le Mans en Francia, en la categoría de 80cc a lomos de la Derbi. Aquella fue la victoria número 90 de su carrera. Una cifra muy elevada que sería muy difícil de batir. De hecho, desde entonces han pasado grandes pilotos por MotoGP como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Álex Crivillé, entre otros, y nadie había logrado batirle.

Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, ha necesitado 17 años para batir el registro Ángel Nieto. Sólo uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo y seis veces campeón de MotoGP ha logrado superar la cifra establecida por la leyenda conocida como el 12+1. Lo de este chico de Cervera es de otro planeta y lo demuestra en cada carrera. A sus 32 años y ocho campeonatos del mundo después, el ilerdense sigue con la misma hambre de ganar que cuando empezó.

A la caza de Rossi

Una vez superada la barrera de las 90 victorias y de haberse colocado como el tercer piloto con más victorias en la historia del motociclismo, Marc Márquez ya apunta a su siguiente víctima: Valentino Rossi. Pero eso ya será un reto para la próxima temporada, porque este año es imposible que alcance esa cifra. El Doctor iba camino de superar los 122 de Giacomo Agostini, pero en los últimos cuatro años de su carrera no logró ninguna victoria y se quedó con la miel en los labios.

Vale dejó en 115 su cifra de victorias, 24 más que Márquez actualmente. Esta temporada es imposible que el español supere a su máximo rival en MotoGP, ya que faltan 18 carreras para la finalización del campeonato. Lo que sí es un objetivo asequible para este año es alcanzar las 100 victorias en el campeonato del mundo, una cifra preciosa. Esto es bastante posible teniendo en cuenta el gran rendimiento del piloto de Ducati en este inicio de campeonato. Ahora mismo no hay quien le pare. Él es su mayor rival. Marc ha resurgido de sus cenizas con los de Borgo Panigale y está demostrando que sigue siendo el mejor de la parrilla y que aún queda mucho para que se escriba la última página de su historia en MotoGP.