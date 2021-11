Lo que supuestamente sucedió hace 20 años en Cuba es muy grave. Mavys Álvarez, ex de Diego Armando Maradona, ha roto su silencio ahora y ha contado su versión de lo ocurrido, un episodio desgarrador que ha causado un auténtico terremoto en Argentina durante las últimas horas.

«Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió. No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía ‘cállate la boca, cállate la boca’. Lo decía bajo. Y no podía… no podía», explica la joven en Infobae.

Una Mavys Álvarez que ha ido más allá contando detalles de todo tipo: «Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme. Él insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra».

Agresiones, alcohol, drogas…

Además, Mavys ha querido dejar claro que estos episodios violentos se repetían continuamente: «Muchas veces. Un día llamó Claudia. Él estaba dormido. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ Amenazándome con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones».

«Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro», añade la joven que asegura que fue Maradona quien le obligó a empezar a consumir sustancias estupefacientes: «Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera. Me gritaba. Me insultaba. Me decía que por qué razón no probaba, que eso realmente me iba a ayudar y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada. Y bueno… al final tanto insistió que la pruebo».