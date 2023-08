Manchester City-Sevilla: Mendilibar reta a la bestia

Sevilla y Manchester City se miden este miércoles en el Georgios Karaiskakis de El Pireo, desde las 21:00, para disputar el primer título europeo de la temporada: la Supercopa de Europa. El campeón de la pasada Champions League y el campeón de la Europa League se enfrentan en un duelo donde Mendilibar retará a la bestia.

El Sevilla busca este miércoles en Grecia seguir haciendo historia en Europa. Tras levantar la temporada pasada su séptima Europa League, en una campaña muy complicada a nivel deportivo e institucional, el cuadro hispalense buscará frente al Manchester City su segunda Supercopa de Europa tras ganarla por primera vez en el año 2006 frente al Barcelona.

Por otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola, que conquistó el triplete la temporada pasada, con la primera Champions League de su palmarés, buscará este miércoles su primera Supercopa de Europa. Los ingleses llegan a este partido con las bajas de De Bruyne, Ruben Dias, Bernardo Silva y Stones por lesión.

Guardiola indignado

Guardiola confirmó en rueda de prensa, además, que la lesión de De Bruyne será más grave de lo esperado y que es probable que necesite operarse. En ese caso, el centrocampista belga estará de baja entre 3 y 4 cuatro meses y no volvería a jugar hasta el año que viene. El técnico catalán también se indignó por lo apretado del calendario y por la cantidad de minutos de juego de cada partido, afirmando que «es una batalla perdida».

«Por mi parte no tiene solución. Van a buscar la cantidad, y hay que buscar la calidad. Porque para estar bien hay que estar fresco. Claro que los jugadores van a jugar. Pero tienen que estar frescos. Las temporadas se continúan, ya no hay vacaciones. Y los jugadores van a estar porque nos gusta esto. Si no está Kevin vendrá otro. No está Pep porque está cansado, pues vendrá otro. Se lesiona Courtois, ya ficharemos a Kepa. Y tira. Y se seguirá jugando y habrá retransmisiones y todo», afirmó el técnico del Manchester City indignado.

Un Sevilla con ganas

El Sevilla de Mendilibar, que llega a esta final tras empezar la Liga EA Sports con tropiezo frente al Valencia, después de perder por 1-2 en el Pizjuán, formará en Grecia con un once de rotaciones donde Pedrosa, Joan Jordán o Rafa Mir podrían ser de la partida.

No será la primera vez que ambos equipos se enfrentan en una competición europea. Será la quinta vez que se midan en Europa, donde todos con victorias del Manchester City frente a los hispalenses. La temporada pasada, por ejemplo, en la fase de grupos de la Champions, el equipo de Pep Guardiola ganó 0-4 en Sevilla y 3-1 en Manchester para terminar alzándose con la Copa de Europa en la final de Estambul, después de ganar al Inter de Milán.

El Sevilla sólo ganó uno de sus seis partidos en la Champions League 2022/23, pero volvió a reinar en la Europa League, con cuatro victorias en nueve encuentros (todas ellas en casa), en partidos mágicos como frente al Manchester United o Juventus. En la gran final, los de Mendilibar derrotaron a la Roma de Mourinho en la tanda de penaltis después de empatar en los 120 minutos de fútbol.

José Castro se mostró ilusionado

El presidente del Sevilla FC, José Castro, insistió en que el club hispalense «nunca se arruga y menos en finales», por lo que advirtió de que intentarán poner las cosas «difíciles» al Manchester City en la Supercopa de Europa, porque «las hazañas son para equipos campeones, al mismo tiempo que volvió a descartar la llegada de Sergio Ramos, que ahora es jugador libre».

«Estamos enormemente contentos ante la posibilidad de poder ganar otro título. Es verdad que será difícil porque son el mejor del mundo en este momento, pero nosotros también somos campeones y por eso estamos aquí. Las hazañas están para los equipos campeones. Vamos a intentar ponerlo difícil y ojalá seamos capaces de ganar otro título, que sería extraordinario», indicó el mandatario en declaraciones publicadas por el Sevilla en su página web.

Castro sacó pecho del palmarés europeo del Sevilla, aunque destacó al City como un «equipazo». «Son un equipo relativamente joven en cuanto a títulos que no habían ganado nunca la Champions, aunque había estado cerca en diferentes ocasiones. Nosotros hemos jugado muchas Supercopas de Europa, solo ganamos una y nos toca ganar otra. El Sevilla nunca se arruga y menos en finales. Esperamos hacer un buen partido, ponerlo difícil e intentar ganarla», aseguró.

«Los equipos no están rodados y puede haber alguna opción más, pero nosotros tampoco lo estamos y fíjense en el partido del Valencia. Lo que sí es verdad es que los únicos que podemos asaltar mañana al City somos nosotros», afirmó sobre el momento de la temporada en el que se decidirá el título.