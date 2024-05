Mala suerte para el PSG: el inesperado motivo que pone en riesgo su victoria contra el Dortmund

El PSG buscará la remontada este martes contra el Borussia Dortmund y sacar billete para la final de la Champions League que se disputa el próximo 1 de junio en Londres. Los de Luis Enrique y Mbappé quieren dar la vuelta al 1-0 conseguido en la ida por los alemanes ante su afición en el Parque de los Príncipes. Buscan citarse contra Real Madrid y Bayern en Wembley y hay un dato que está en contra de los franceses.

Un gol de Niclas Füllkrug en el partido de ida condena a la remontada este martes al PSG en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Mbappé y compañía tienen el difícil objetivo de darle la vuelta la eliminatoria ante un Borussia Dortmund que ya avisó en el duelo disputado en el Alemania que venderá muy cara su piel.

El Borussia Dortmund partía con la condición de rival más asequible tras pasar como primeros en el grupo de la muerte de la Champions y en las fases eliminatorias los alemanes se han encargado de demostrar que son un rival peligroso. Primero eliminaron al PSV en octavos de final, después hicieron lo propio ante un Atlético que partía como favorito y ahora están a un partido de la final de Wembley.

Para ello tendrán que resistir ante un PSG que con el apoyo del Parque de los Príncipes, buscarán la remontada liderado por un Mbappé que podría disputar su último partido en Champions con el conjunto parisino. La estrella de Bondy quiere despedirse por la puerta grande del equipo francés y esta temporada está ante otra gran oportunidad de plantarse en la final de la Champions.

Un mal recuerdo para el PSG ante el Dortmund

La última final disputada por el PSG estuvo dirigida por el árbitro que también será el encargado de pitar el duelo de vuelta de semifinales ante el Dortmund, Daniele Orsato. El árbitro italiano será el encargado de repartir justicia en un duelo tal y como hizo en su día en la final en la que los franceses cayeron ante el Bayern de Múnich en la edición disputada en agosto en Lisboa durante la pandemia.

El equipo arbitral italiano lo completarán Massimiliano Irrati en el VAR, con Paolo Valeri como asistente, junto a Ciro Carbone y Alessandro Giallatini en las bandas y Davide Massa como cuarto árbitro.

Daniele Orsato también dirigió al PSG en el partido de ida de la dramática eliminatoria de octavos de final contra el Real Madrid. En aquel partido los galos se impusieron (1-0) gracias a un gol de Mbappé después de que el italiano pitara un penalti a favor de los franceses, que Courtois paró a Messi.

Luis Enrique y Orsato

Daniele Orsato volverá a verse las caras con un PSG al que ahora dirige un Luis Enrique que quiere tapar bocas después de un año puesto en el que ha sido puesto en entredicho. Como suele ser habitual, el entrenador asturiano, que ya sabe lo que es ganar la Champions con el Barcelona, se mostró desafiante ante los periodistas cuando habló del posible fracaso del equipo galo en caso de caer ante el Dortmund en semifinales.

«Esta es una pregunta muy española. Muy en vuestro estilo. ¿Qué puede ser lo peor? Mañana saldrá el sol en París, continuará la vida. Nosotros, como deportistas, aplaudiremos al rival aunque no lo merezca. Como orgullo de que me levanto otra vez, lo vuelvo a intentar. Ese es el objetivo. Muy bien vuestro francés (risas)», afirmó Luis Enrique ante los periodistas en la rueda de prensa previa.

Tras ser cuestionado sobre su confianza de cara al partido dijo que: «Es la única frase que sé en francés. ‘On va gagner’. Y como me gusta… Es la única frase que me gusta. Siempre estoy convencido de que vamos a ganar. La pronunciación es asturiana, ya lo sé», dijo el ex seleccionador español.

«Yo creo que el papel de la afición mañana va a ser vital, como a lo largo de toda la temporada. En eso creo que tenemos la garantía plena de que nuestra afición va a estar a full, como todo el año, especialmente cuando lo necesitemos. Que, repito, no es habitual. Si miramos el ambiente en Dortmund, fue muy bonito. Creo que dentro de unos términos deportivos, mañana espero el mismo ambiente de siempre. Ojalá podamos celebrar un pase a la final, ese es el objetivo», afirmó Luis Enrique tras ser cuestionado sobre como afronta el partido más importante de la temporada en el PSG.