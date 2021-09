Este miércoles Netflix estrenó un nuevo documental sobre Michael Schumacher en el que una de las grandes protagonistas es su mujer, Corinna, una figura capital para que el ex piloto alemán siga con vida después del fatídico accidente de esquí en los Alpes franceses en el año 2013.

Es la primera entrevista en profundidad que concede Corinna desde el accidente, de ahí que haya despertado una gran expectación el documental, en el que cuenta lo que Michael le dijo poco antes de sufrir el horrible accidente esquiando: «Poco antes de que sucediera me dijo: ‘La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí’. Fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida».

“No importa lo que suceda, haré todo lo que pueda. Todos vamos a hacerlo. Hacemos todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo y solo para que se sienta como si estuviera con su familia y para continuar con nuestro vínculo», añade su mujer, que desde entonces se echó la familia a sus espaldas y cuidó del alemán.

Sus comienzos como pareja

Una Corinna que se enamoró de Michael por su forma de ser y no por su talento, pues cuando lo conoció todavía era una joven promesa del mundo del automovilismo: «Ni una sola vez pensé: ‘Es un excelente piloto de carreras al comienzo de una carrera deslumbrante’. Nadie podría haber adivinado que pasaría. Pensé: ‘Es un buen tipo’. Y sí, era muy divertido y eso es lo que vi en él. Me enamoré de él simplemente porque era una persona maravillosa. Simplemente sentí que él era algo especial para mí. Es simplemente la persona más adorable que he conocido».

Y saca a la luz los secretos más personales de Schumacher: “En las fiestas, él era el primero en llegar y el último en irse. Le encantaba. Nos reímos mucho y nos divertimos mucho. Todos terminamos en la piscina alguna vez, eso era cosa de Michael. ¡Incluso en nuestra boda la gente fue tirada a la piscina!». Su testimonio desgarrador finaliza así: “Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael. Por supuesto que le echo de menos todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerzas».