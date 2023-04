El Real Madrid estará en una nueva semifinal de Champions League tras dejar por el camino al Chelsea de Joao Félix, al que destruyó con un doble 2-0, primero en el Bernabéu y después en Stamford Bridge. El que quedó realmente tocado y hundido fue el delantero portugués, que dejó demostrado una vez más que no ha cuajado en Londres y el porqué de la decisión de los londinenses: no quieren quedarse con él.

Joao Félix volverá al Atlético de Madrid este verano rompiendo así el deseo colchonero y del Cholo Simeone de desprenderse del portugués. No cuajó su periplo en Londres que vivió ayer posiblemente su última gran oportunidad. Ya el hecho de que no estuviera en el once titular de Frank Lampard era una buena muestra de qué está pasando en Stamford Bridge con él.

Pese a las altísimas expectativas que se generaron con él este pasado mercado invernal, la realidad es otra muy diferente. Tras 15 partidos, 11 de Premier League y cuatro de Champions, el portugués sólo ha logrado dos goles hasta la fecha y no ha aportado asistencia alguna. De hecho los blues sólo han ganado tres partidos con el luso sobre el césped, ha perdido ocho y empató otros tres.

La vorágine de pesadumbre en el Chelsea ha terminado por devorarlos a todos. La gran inversión realizada desde la llegada de los nuevos propietarios, con Todd Boehly a la cabeza, no se ha traducido en nada parecido a éxito. Los millones gastados hasta ahora no han dado sus frutos y ya son muchas las voces que critican su gestión y hacia donde se están dirigiendo este fuerte gasto, que no está ayudando ni de cerca a cambiar la dinámica del equipo, a 17 puntos de los puestos de Champions League.

El golpe del Madrid al Chelsea y la no titularidad de Joao Félix en el partido más importante de la temporada para los blues sólo evidencia aún más que el luso tampoco encaja en Londres. Simeone, cansado del comportamiento del portugués y ya con las relaciones rotas, decidió darle salida el pasado enero y fue cuando apareció el Chelsea. 11 millones de euros pagó el club blue por su cesión sin opción de compra.

Ahora el Chelsea tiene claro que no hará ningún movimiento por él este verano y que Joao tiene que volver a Madrid sí o sí, aunque el agente del futbolista ya se está moviendo para que no sea así. Jorge Mendes es su representante y ya se está moviendo alrededor de clubes de la Premier League para seguir en Inglaterra la próxima temporada, aunque con el conjunto blue ya descartado.