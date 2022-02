Hace unos meses hubo noedades importantes en torno a la muerte de Emiliano Sala. David Henderson, el hombre que organizó el viaje a Cardiff en el que falleció el futbolista argentino, fue declarado culpable del cargo de «poner en peligro la seguridad de la aeronave » por el juzgado de Cardiff (Gales), pero a la madre del futbolista no le basta con eso y pide justicia. A escasos días del juicio final, Carina Taffarel ha roto su silencio porque quiere que se sepa toda la verdad de la trágica muerte de su hijo.

«Quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad… Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas… ¡A Emiliano le fallaron! A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta… Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!», dice la madre.

«Yo desconfío»

«Él confiaba en la gente, no dudó en ningún momento… Lo único que me dijo fue: ‘Mamá, me consiguieron un vuelo privado’. Y yo le pregunté cuánto le iba a salir. Y una persona le dijo que ‘se lo pagaba con los goles’. Emiliano no lo contrató, se lo contrataron. Yo desconfío. Estábamos en mi casa y mi hijo Darío pega un grito aterrador… Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento… Darío me grita: ‘¡Mamá, Emiliano desapareció!’… Muy doloroso… No sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira… Me negaba», añade Carina.

Para finalizar, la madre del argentino deja claro que luchará por que, al menos económicamente, le recompensen la pérdida de Emiliano: «Me tienen que dar todo lo que mi hijo se merecía… Y por eso también voy a luchar, porque es lo que él hubiese querido, que yo luche por lo que es de él».