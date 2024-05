Luis Enrique pasa de Xavi y del Barcelona: «No me entero de nada»

Luis Enrique no quiere ni hablar ni escuchar nada del Barcelona. Pese a que el entrenador español siempre se ha declarado culé, ahora el técnico del Paris Saint-Germain pasa del que fuera su club tanto como jugador como entrenador. Preguntado por la complicada situación que pasa el conjunto azulgrana, con el terremoto desatado entre Xavi Hernández y Laporta, Luis Enrique pasa del tema.

«No sabe, no contesta. Estoy obsesionado con la televisión francesa. Lo veo y miro todo en francés y no me entero de nada de lo que ocurre fuera de Francia», contestó el entrenador asturiano cuando un periodista le preguntó por la situación que está pasando en Barcelona, con el enfrentamiento entre Joan Laporta y Xavi Hernández.

Así, Luis Enrique, al que todavía le quedan dos encuentros con el PSG, pasa de Xavi -compañero en el vestuario, después a sus órdenes cuando estuvo en el banquillo culé- y también de Laporta, con el que sólo coincidió en su última temporada como futbolista, primer año de Joan como presidente del Barça.

El equipo culé sigue sumergido en un terremoto de difícil salida después de que el presidente se cabreara por varias frases que el entrenador dijo el pasado miércoles en rueda de prensa. La relación es muy difícil, interesada por ambas partes, y el Barcelona se encuentra en un momento de tremenda complejidad, porque igual pasa de que su técnico diga que se va a que finalmente se quede para que ahora se estudie su despido.

Pese a ello, Xavi Hernández este sábado en rueda de prensa negó un mal rollo con Laporta. «Me transmite calma y confianza», comentó el todavía técnico del Barcelona en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano, último de la temporada como local.

«Me llegan informaciones, pero no me interesan. Me transmiten calma y confianza. Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Nos sentaremos con el presidente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa lo haremos, pero en principio está todo como hace tres semanas. Tenemos una base extraordinaria para competir. Si hay algún cambio, ya os lo diremos. Pero estoy tranquilo y enfocado en ganar los tres puntos», añadió Xavi.

Luis Enrique se centra en su equipo

Por su parte, estas declaraciones de Luis Enrique en las que ni quiere saber nada del Barcelona se realizaron en la previa del último partido del PSG en la Ligue 1, duelo que jugará ante el Metz sin ya nada en juego. Eso sí, al conjunto parisino le faltará un encuentro más, la próxima semana ante el Olympique de Lyon, con la pelea por un título en juego, la Copa de Francia.

Preguntado por si ha mejorado al PSG, Luis Enrique explicó que «en el momento en el que llegamos, el club quiso cambiar, cambiar la filosofía y pensar más en el colectivo» y considera que «estuvimos a la altura» aunque todavía tienen «un margen de mejora». «Una de mis características durante mi carrera de entrenador y jugador es mejorar siempre», concluyó el entrenador español en la rueda de prensa de este sábado en París.