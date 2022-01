Julen Lopetegui explotó después de la eliminación de su equipo en la Copa del Rey a manos del Betis. El entrenador del Sevilla no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre la polémica sucedida tras la agresión de Jordán desde la grada y la posterior suspensión del choque. «O se condena o no se condena, pero me toca los cojones», aseguró. «Me parece lamentable que compañeros sean capaces de hacer esos comentarios», añadió.

«Estamos tristes por ser eliminados de la Copa. Futbolísticamente fue equilibrado. Tuvimos situaciones donde faltó claridad en el último pase. Casi sin tener ninguna ocasión ellos marcaron el segundo. Hay que felicitar al rival», comenzó diciendo el técnico sevillista.

Lopetegui no miró para otro lado en la polémica y criticó duramente las acusaciones de los jugadores del Betis. «Hay que tener claro que la agresión no representa a la afición del Betis, energúmenos los hay en todos lados. Pero en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, en cualquier tipo de violencia. Poner el foco en lo que no toca es lamentable. Joan Jordán llegó con 16-13 de tensión al hospital. Me parece lamentable que compañeros hagan lo que han hecho. Jordán no está en el campo y la cabeza no la puso él» afirmó.

Y prosiguió: «El ‘es que’ me toca los cojones; o condeno o no condeno. No entiendo que se pueda jugar hoy cuando el agredido es perjudicado, porque no puede jugar. Había muchas posibilidades de jugar otros días. La justicia en este caso no existe para nada».

Por último, Lopetegui quiso apuntar que creía que les «asistía la razón» si no se hubiesen presentado. Sin embargo, destacó que «si no te presentas estás eliminado y no estás en las siguientes Copas». «¿A ti a qué te suena eso?», concluyó.