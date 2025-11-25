Lo más viral: las 3 razones por las que la mujer de Michael Jordan se niega a dormir con él

En las redes sociales corre como la pólvora un vídeo en el que explican una curiosidad relacionada con Michael Jordan y su mujer Yvette Prieto. Aunque la pareja está más que consolidada desde hace muchos años, no comparten la misma habitación desde hace bastante tiempo. La decisión, lejos de estar motivada por conflictos sentimentales, responde a tres razones muy concretas relacionadas con los hábitos personales del ex deportista, cuya disciplina extrema y costumbres nocturnas han acabado alterando por completo la convivencia. Según cuentan, Yvette tomó la determinación de mudarse a una habitación independiente tras agotar todas las estrategias posibles para adaptarse al ritmo de Jordan.

La primera razón que explican quienes conocen la situación tiene que ver con la obsesiva rutina matutina de la leyenda de la NBA. A pesar de estar retirado hace más de dos décadas, continúa despertándose religiosamente a las cuatro de la mañana para entrenar, correr o hacer alguna actividad deportiva, incluso cuando están de vacaciones en destinos paradisíacos diseñados para el descanso. Yvette, acostumbrada a horarios más tradicionales, se veía constantemente interrumpida por el sonido de las alarmas, el encendido de luces, el movimiento de ropa y el ir y venir dentro del dormitorio. Aunque en un principio trató de acompañarlo o de volver a dormir después de que él saliera, con el tiempo descubrió que era imposible si quería descansar bien.

La segunda razón está directamente relacionada con otro de los hábitos más característicos del ex jugador de baloncesto: su pasión por el golf. Michael Jordan no solo practica a diario, sino que muchas veces insiste en jugar hasta pasada la medianoche, incluso hasta la una de la mañana. Esta rutina nocturna generaba constantes entradas y salidas del dormitorio, luces encendidas a horas intempestivas y el inconfundible sonido de la puerta al cerrarse. Para su mujer, que intentaba mantener un sueño estable, estas interrupciones se volvieron insostenibles.

La tercera y definitiva razón se relaciona con los hábitos de sueño del propio Jordan. Además de su caótico horario, los que han convivido con él afirman que ronca con tal intensidad que es capaz de despertar a cualquiera que comparta la habitación. Yvette terminó dándose cuenta que la calidad de su sueño se desplomaba cada noche. Los ronquidos no solo la despertaban, sino que, una vez despierta, le resultaba imposible volver a conciliar el sueño.

Michael Jordan e Yvette, un matrimonio consolidado

A lo largo de más de una década, la relación entre Michael Jordan y su esposa, la modelo cubano-estadounidense Yvette Prieto, se ha caracterizado por una notable discreción y por un esfuerzo consciente de mantener su vida privada alejada del ruido mediático. La pareja se conoció en 2007, se comprometió varios años después y celebró una lujosa boda en 2013, un evento que reunió a personalidades del deporte, la música y el espectáculo.

Desde entonces, han construido una familia sólida junto a sus dos hijas gemelas, a la vez que han mantenido un perfil público bajo, apareciendo únicamente en contadas ocasiones como eventos benéficos, galas o partidos especiales. Aquellos que los conocen destacan el equilibrio entre la vida de Jordan, marcada por su afición al golf, el éxito de la marca Jordan y su rol como ex propietario de los Charlotte Hornets, y la presencia serena de ella, que suele mantenerse lejos de entrevistas y cámaras.