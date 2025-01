Los lloros de Simeone funcionan: así fue el surrealista penalti que le pitaron al Atlético en Leganés

«Estos episodios los hay desde hace 100 años, no sé de qué se sorprenden». Esas fueron las palabras de Diego Pablo Simeone sobre el penalti que no le pitaron en el Bernabéu al Celta en Copa del Rey. El entrenador del Atlético de Madrid se quejó de los supuestos favores al conjunto blanco y le funcionó, puesto que en Butarque le hicieron desde el VAR un auténtico regalo.

Una mano que cuesta mucho ver de Sergio González, tras un remate forzado de Le Normand a escasos centímetros de su brazo, permitió al conjunto rojiblanco disponer de un penalti para empatar. El Atlético perdía por 1-0 en Butarque contra el Leganés tras encajar un gol de cabeza de Nastasic en un córner al inicio del segundo tiempo y tras desperdiciar infinidad de ocasiones en los primeros 45 minutos como para adelantarse en el marcador.

Ante la incapacidad del líder de la Liga por batir al recién ascendido, acudió Figueroa Vázquez desde el VAR. Llamó a Melero López, le hizo acudir al monitor y, tras ponerle una toma en la que apenas se aprecia el contacto, el colegiado pitó la pena máxima.

Esa polémica acción era el desatascador que necesitaba el Atlético, en el minuto 90, para igualar un partido en el que el Leganés había sido más efectivo y en el que habían conseguido frenar el ataque de un líder que llegaba desatado. Pero Griezmann lo lanzó fatal. Raso, flojo y lejos de la portería. Erró el francés, permitiendo a los pepineros sumar tres puntos de oro, que ponen patas arriba la Liga.

Los hombres del Cholo Simeone venían de cerrar una gran primera vuelta y de ser el campeón de invierno en la Liga tras su última victoria ante Osasuna en el Metropolitano (1-0). Pese a esta sorprendente derrota, el Atlético sigue en lo más alto de la clasificación de la Liga provisionalmente con 44 puntos, a expensas de lo que haga el Real Madrid este domingo ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu.

El Leganés se adelantó en el minuto 48 gracias a un gol de Nastasic a la salida de un córner. A pesar de la superioridad del Atlético en la primera mitad, en la que tuvo muchas ocasiones claras para irse por delante en el marcador al descanso, dando dos veces en los palos, fueron los locales los que se adelantaron. Y consiguieron frenar al líder de la Liga, que apenas las tuvo para empatar, hasta que se encontraron con el penalti.

De hecho, Borja Jiménez no dudó en dirigirse al banquillo del Atlético, gesticulando sobre las palabras de Simeone y los lloros del entrenador rojiblanco. Después del partido, el técnico del Leganés no dudó en pedir disculpas, señalando que esa situación fue fruto del calentón del momento. «Pido perdón al Atlético. Yo no soy así», destacó Borja Jiménez respecto a los gestos y palabras que le dedicó al argentino en la revisión del penalti.