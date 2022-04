El Villarreal se mide al Liverpool en el estadio de Anfield este miércoles 27 de abril, a partir de las 21:00 horas, en duelo correspondiente a la ida de la semifinal de la Champions League. Los de Unai Emery quieren prolongar su sueño en Europa y buscan sacar un buen resultado a domicilio. Sigue la última hora en Liverpool, el minuto a minuto y goles del partido de la Liga de Campeones en vivo hoy.

¡Termina la primera parte en Anfiedl! LIVERPOOL 0 – VILLARREAL 0. No se ha movido el marcador en este primer tiempo de la ida de la semifinal de la Champions League. Ha buscado el gol el equipo de Jurgen Klopp, se ha defendido bien el de Unai Emery. Se marchan los jugadores a vestuarios.

Un minuto más en el primer tiempo en Anfield.

¡¡Thiago Alcántara!! Intentó sorprender desde fuera del área y vaya si lo ha hecho, la ha estrellado en toda la cruceta.

Gran acción de Foyth para robarle el balón en el área a Luis Díaz.

¡Por arriba del travesaño se le marcha a Salah! ¡Insiste el Liverpool que quiere hacer el primero antes del descanso, de momento se le resiste!

¡La ha tenido el Liverpool! Estaba de espaldas, se giró y disparó Mané, a punto de sorprender a Rulli! El balón tocó ligeramente en Albiol, salió picado y por muy poco no ha acabado en la portería.

Ve la tarjeta amarilla Van Dijk por frenar en seco a Samu Chukwueze cuando intentaba armar el contragolpe el Villarreal.

Tiro de Alexander Arnold pero la ha estrellado directamente contra la barrera del Villarreal. Ha sido Pau Torres el que se ha llevado el golpe en la cabeza. El jugador español está siendo atendido al sentirse algo aturdido tras el golpe. Afortunadamente se recupera sin problemas.

Falta a favor del Liverpool, de Coquelin sobre Alexander Arnold, con un agarrón. Falta peligrosa en la frontal. Parece que se le ha pedido el propio Alexander.

Nueva asociación entre Salah y Mané. Pase atrás para el egipcio que no lo dudó y tiró de primeras, pero se le marcha alto. Sigue buscando el primero el Liverpool en Anfield.

Insiste el Liverpool. ¡Tiro cruzado de Henderson al primer palo y el balón se estrella en el poste de la portería de Rulli! LIVERPOOL 0 – VILLARREAL 0, resultado en vivo de la Champions League.

Era buena la idea, pero mala la ejecución. Danjuma quiso dar un pase profundo a Chukwueze que se incorporaba por la derecha, pero le faltó algo de precisión y fuerza y aprovechó para cortar Henderson.

Vuelve a intentarlo el Liverpool desde el saque de esquina. Disparó picado Thiago Alcántara desde fuera del área, despejó de puños el guardameta del Villarreal. Después volvió el balón a los locales, pero en jugada ya invalidada por fuera de juego de varios jugadores.

¡Se va soltando el Liverpool! Primer disparo de Luis Díaz, que atrapa en dos tiempos el guardameta del Villarreal.

¡La más clara del Liverpool! Buena jugada de los reds tejida entre Mané y Salah. Combinó el senegalés con el egipcio en la banda derecha y se encargó después de rematar de cabeza, pero le sale desviado.

Sacó en corto el Villarreal y despejó la defensa del Liverpool, pero el balón ha vuelto a dominio de los de Unai Emery, aunque después se ha levantado el banderín por fuera de juego de Danjuma. Estaba ligeramente adelantado el jugador.

Se cobró el primer córner el Liverpool. Remató de cabeza Mané y se quedó un balón muerto en el área que ha conseguido alejar Pau Torres. Nuevo saque de esquina para los locales.

Primeros cinco minutos en los que está siendo dueño del esférico el Liverpool. Líneas muy juntas por parte del Villarreal para defender. De momento los de Klopp no han conseguido generar ninguna ocasión de peligro. Intentó colgar un balón en el área Robertson de cabeza pero le salió desviado al lateral red.

Buscaba Thiago Alcántara a Salah con un balón profundo, pero no la pudo controlar el delantero egipcio y el esférico se marcha por la línea de fondo.

La mueve con serenidad el Liverpool, de momento sin pisar el área de Rulli. Replegado en su campo el Villarreal.

¡Ya rueda el balón en Anfield! La ha puesto en movimiento el Liverpool. Atacan los locales.

¡Balón en el centro del campo! Todo listo para que arranque el LIVERPOOL – VILLARREAL. Repasamos los onces:

El Villarreal sale con: Rulli, Estupiñán, Paul Torres, Albiol, Foyth, Coquelin, Capoue, Parejo, Chukwueze, Danjuma y Lo Celso.

El Liverpool sale con: Becker, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Salah, Mané y Luis Díaz.

¡Ambientazo en Anfield! ¡Ya saltan los jugadores del Liverpool y Villarreal para disputar la ida de la semifinal de la Champions League!

El polaco Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el Liverpool – Villarreal de esta noche.

El vigente campeón de la Europa League está luchando por meterse en la final de la Champions League. El Villarreal va a salir a soñar en Anfield ante el Liverpool. Es un encuentro complicado, pero nada frena a los groguets. ¡A por los primeros 90 minutos para sellar ese deseado billete a París!

«Hicimos un análisis extenso. Tenía mucho respeto por Emery y Villarreal antes, pero tras analizarlos correctamente… ¡guau! Es impresionante. Es un entrenador obsesionado con los detalles. Diferentes formas de presionar y reaccionar ante diferentes resultados. Un entrenador de clase mundial haciendo un excelente trabajo», destacó Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, sobre el Villarreal, sus rivales esta noche en la Champions League.

«Concentrados en el foco de cada partido. Sabiendo que son unas semifinales y jugamos contra el principal favorito, pero queremos ser nosotros, tener nuestro protagonismo. Estamos aquí porque somos, no es un pasaje que termina y que lo vamos a dar por buenos, queremos ser protagonistas. Jugamos contra un equipo que es favorito, puede ser superior a nosotros, pero tenemos nuestros mecanismos para competir», dijo en rueda de prensa Unai Emery, antes del enfrentamiento del Villarreal ante el Liverpool de esta noche.

Menos de media hora para que arranque el partido entre el Liverpool y el Villarreal, ya calientan en este momento los jugadores sobre el césped de Anfield.

Se calcula que unos 3.000 aficionados del Villarreal han viajado a Liverpool para acompañar a su equipo en una noche que se espera mágica en Anfield. Así están viviendo hoy la previa de esta semifinal de la Champions League en Liverpool.

El Liverpool sale con: Becker, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Salah, Mané y Luis Díaz.

⭐ TEAM NEWS ⭐

How we line-up for tonight’s #UCL semi-final! 👊#LIVVIL

— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2022