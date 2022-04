La Liga ha anunciado en la mañana de este jueves un paquete de medidas tendentes a flexibilizar en cierta medida la normativa de límite salarial. Hasta el momento, y seguirá así con ciertos matices que comentaremos, el límite salarial de un club venía determinado por su previsión de ingresos a la que se restaba la previsión de gastos no salariales. Dicha resta determinaba el límite salarial. No obstante, este no era el importe definitivo si ese club había tenido pérdidas o se había excedido en su límite salarial. Es decir, al saldo entre ingresos y gastos también se debe restar las pérdidas y los excesos sobre el límite salarial.

Durante estos años de pandemia resulta innegable que muchas pérdidas han venido derivadas del Covid dado el retroceso en los ingresos por estadio o incluso patrocinios. La Liga ya no restará estas pérdidas que se puedan imputar al Covid en un sólo a​ño sino que distribuirá su efecto en los próximos 5 años mitigando mucho sus efectos negativos. Además, la Liga también tendrá en cuenta las plusvalías dejadas de percibir por traspasos en la época Covid.

De esta forma resulta indudable que muchos equipos podrán ver incrementado o no disminuido su límite salarial y por tanto podrán moverse mejor en el mercado. El hecho es que los firmantes con CVC gozarán de un límite salarial extra. En el caso del Barça, muchas de sus pérdidas se deben también a una reestructuración realizada por Laporta y su equipo con el fin de sanear el balance cuanto antes. Estas pérdidas no podrán beneficiarse de el mayor periodo de imputación de las mismas y por tanto es previsible que, salvo venta de activos, el Barça siga excediendo el límite salarial.

Por último, la regla 1 a 4 para los clubes excedidos seguirá siendo su salvoconducto para poder inscribir jugadores. Excepcionalmente, para ahorros de jugadores que supusiesen al menos un 5% en la masa salarial de los clubes excedidos, la regla 1 a 4 pasaba a ser regla 1 a 2. Es decir, por cada 2 euros de ahorro, el club excedido podía gastar 1. La regla 1 a 2 deja de existir y pasará a ser regla 1 a 3, aunque sólo durante este verano. Después del mismo, los clubes excedidos sólo podrán inscribir jugadores ahorrando 4 veces lo que pretendan invertir.

Se vienen nubes y claros para los clubes en problemas económicos, pero la medida relativa a la imputación de pérdidas parece que deparará un cierto desahogo en un mercado español que se encuentra a años luz del mercado inglés. Por el camino se han ido muchos jugadores, pero también se han evitado muchas quiebras.