Leonardo DiCaprio conquista a la ex de Cristiano Ronaldo

La temporada de verano ya ha dado comienzo en Estados Unidos con una de las fechas más famosas en el país norteamericano. El Estado de California acogió el mítico festival de Coachella y dejó una imagen que nadie se esperaba. El actor Leonardo DiCaprio fue visto junto a la modelo rusa Irina Shayk disfrutando de sus artistas favoritos.

El estadounidense protagonizó uno de los mejores momentos del festival al estar ubicado justo detrás de la ex de Cristiano Ronaldo viendo las actuaciones de artistas como Rosalía o Bad Bunny. Por tanto, la rusa podría ser la última conquista de DiCaprio tras su ruptura con Camila Morrone. En este caso, el actor incumplió su regla no escrita de mantener relaciones solamente con mujeres bastante más jóvenes que él. Las últimas mujeres con las que estuvo no superaban la edad de 25 años.

Además, esta no sería la primera vez que Irina Shayk mantiene una relación amorosa con una estrella de Hollywood. La modelo tuvo un amorío con Bradley Cooper hasta 2019. Dicho año rompió con él tras el rodaje de ‘Ha nacido una estrella’. No obstante, la propia Irina levantó los rumores de una posible reconciliación el pasado verano cuando mostró unas fotografías en las que aparecía junto al artista de Pensilvania.

En la fotografía extraída de un concierto del Coachella se podía observar a DiCaprio vistiendo una camiseta negra, con un collar que no era llamativo y una gorra negra, todo ello con la intención de pasar desapercibido entre la multitud. La rusa lucía un vestido con brillantes y, al parecer, mantuvo una conversación con el actor. Sin embargo, no hubo ninguna muestra de cariño destacable por parte de ninguno de ambos.