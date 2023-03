Laura Pausini cuenta cómo rechazó a Leonardo DiCaprio

Laura Pausini está de celebración. La artista italiana acaba de cumplir 30 años de carrera en la música. Tres décadas llenas de éxitos, donde no solo se ha ganado el corazón del público italiano, sino que en España, país donde se siente como en casa, también ha cosechado innumerables logros a lo largo de los años.

Con motivo de su 30 aniversario, y después de realizar tres conciertos en 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán, Laura Pausini ya se encuentra de vuelta en España para cumplir con algunos compromisos profesionales, entre ellos la promoción de su nuevo single, que verá la luz este viernes.

Bajo el título de Un buen inicio, se trata de una canción con la que la artista comenzará una nueva etapa en su carrera, después de toda una vida dedicada a la música. Una vida llena de aciertos, y también algún que otro error, como ella misma ha confesado.

UN BUON INIZIO / UN BUEN INICIO MY NEW SINGLE, OUT MARCH 10 PRESAVE NOW: https://t.co/KIlquDf6oY pic.twitter.com/ltr9Imrtm3 — Laura Pausini (@LauraPausini) March 1, 2023

En una entrevista con la revista Hola con motivo de su 30 aniversario y del lanzamiento de su nuevo single, Laura Pausini se ha sincerado sobre su carrera a lo largo de todos estos años, revelando que siempre ha sabido cuando decir «no», a pesar de comenzar muy joven en la industria.

Aunque asegura que está contenta de todos los «no» que ha dicho, si hay una cosa de que la se arrepiente, es de haberle dicho que no a Leonardo DiCaprio, pues el actor estadounidense pudo haber participado en uno de sus videoclips cuando estaba comenzado su carrera.

«Estoy contenta de todos los ‘no’ que he dicho. Excepto por una cosa tonta que quiero contarte. Me propusieron hacer un videoclip con un hombre como protagonista que era un actor que se empezaba a conocer un poquito en América, en Europa no», explicó Laura Pausini en su entrevista con la revista Hola.

Y añade: «Me enseñaron unas fotos y me dijeron: «Mira, este va a ser la próxima sensación en América», y yo dije: «Sí, pero no me gustan los rubios, yo soy más de moreno». Y la persona que rechacé era Leonardo DiCaprio. Así que este quizás fue un ‘no’ un poco tonto, pero al mismo tiempo refleja bien como soy.