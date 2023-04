Coachella 2023: cuándo empieza, cantantes, horarios y cómo verlo en directo

Coachella 2023 ya calienta motores, llega uno de los festivales más importantes del mundo, en vivo y en directo desde California. Este evento se emite en directo desde YouTube, con lo cual se sigue desde todo el mundo. Indio (California) recibe más de 125.000 personas que vivirán en vivo y en directo este ciclo de conciertos único en el mundo. Si quieres preparar tu agenda para lo que está por llegar, toma nota de todo lo que necesitas saber para prepararte para Coachella 2023, este festival de música merece la pena.

Take off your pants and jacket ☀️ pic.twitter.com/NvKQRYoGzY

— Coachella (@coachella) April 13, 2023