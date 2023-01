El impresionante topless de Irina Shayk en París horas después de ser cazada con Piqué

El cariñoso encuentro entre Gerard Piqué e Irina Shayk en París sigue mucho que hablar. Los dos coincidieron en el NBA Game Paris 2023, evento al que el ex jugador del Barcelona acudió sin Clara Chía en medio de algunos rumores de crisis sobre la pareja. Piqué estuvo de fiesta durante varias horas y se lo pasó en grande sin su novia en París, donde fue grabado y fotografiado saludando a la top model.

Horas después, Irina Shayk comenzó a publicar varias stories vestida con un mono de invierno negro, en lo que parecía ser una sesión de fotos sin más, acabó desembocando en uno de los topless más sensuales de la ex de Cristiano Ronaldo o Bradley Cooper. Tapando sus pechos con sus brazos, ella misma hace la foto frente a un espejo presumiendo de figura en blanco y negro.

Una serie de publicaciones que llegan horas después de ser vista con Gerard Piqué en París, viendo un partido de baloncesto. Rápidamente, las redes empezaron a especular con un posible romance entre el ex jugador del Barça y la modelo, pero resultaría raro que si hubiera algo entre ellos se saludaran tan efusivamente delante de miles de personas y con cámaras de por medio.

Todo surge en un momento en el que circulan rumores de crisis entre Piqué y su novia Clara Chía. Últimamente eran inseparables, pero a París el ex jugador no fue acompañado de su pareja, y este encuentro con la modelo quizás no haya gustado a la joven catalana, con la que inició un romance supuestamente antes de separarse de Shakira, que según las últimas informaciones descubrió que Piqué la estaba engañando con Clara Chía cuando, al llegar a casa de un viaje, encontró un frasco de mermelada vacío en la nevera.