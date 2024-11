Leo Mendes, el único portero imbatido en toda España que antes era extremo: «Puedo llegar a la élite»

De Primera División hasta Tercera RFEF. Cinco escalones ocupados por casi 500 equipos que forman las cinco primeras categorías del fútbol español y únicamente uno, el CD Quintanar del Rey, se ha plantado en noviembre con la portería imbatida. Su muro es el único que sigue en pie en las cinco divisiones más potentes de nuestro país. El guardián es Leo Mendes.

Guardameta de 23 años que pasó por equipos canarios hasta aterrizar en el fútbol manchego en general y, tras una escala en el Villarrobledo, en el Quintanar del Rey en particular. Sus condiciones físicas y tácticas encajan en la filosofía del equipo que dirige Pedro Bolaños. «No tiene techo», asegura el técnico durante su conversación con OKDIARIO.

Tanto es así que, tras ocho jornada, este domingo disputan la novena, todavía no sabe lo que es recoger un balón de dentro de la portería. Es infranqueable. Ni siquiera desde el punto del penalti. Ante el Marchamalo, con su equipo con un jugador menos, detuvo el lanzamiento y la posterior segunda jugada. Su último milagro.

«Al día siguiente de aquel penalti detenido comenté la jugada con él. Le dije ‘sabías que te ibas a parar el lanzamiento y la segunda jugada’. Me respondió que sí. ¡Yo también tenía esa sensación desde la banda! Está en un momento espectacular. Otro en su lugar se hubiera agrandado, pero él mantiene los pies en el suelo. Es humilde y exigente», analiza a este periódico Raimundo Salas, preparador de porteros del CD Quintanar del Rey.

De origen guineano, Leo Mendes acumula 720 minutos sin recibir gol alguno. «Esto no se vive todos los días» reconoce orgulloso a OKDIARIO. «Cuando llevaba seis porterías a cero me parecían pocas, ahora que son ocho creo que son bastantes. Espero que me metan gol cuando más tarde mejor», asegura Leo, el eslabón definitivo de una cadena que defensiva coral que empieza en la delantera.

¡Qué barbaridad! Leo Mendes, portero del @cdquintanardrey, ha detenido así el penalti que le permite seguir siendo el ÚNICO EQUIPO en ESPAÑA que no ha recibido gol a día de hoy. Octava portería a 0 y hasta de penalti no pueden. pic.twitter.com/34mJRnfZT0 — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) October 27, 2024



«Intentamos defender lo más lejos posible de nuestra portería. Vamos a buscar al equipo contrario en bloque alto. No somos de defender cerca de nuestra área. Los delanteros son nuestros primeros defensores, ahí empieza el trabajo para que no nos generen tantas situaciones como se podía prever. Somos un equipo muy solidario», analiza a este medio Pedro Bolaños, técnico del CD Quintanar del Rey.

«Al ver que dejamos la portería imbatida un partido tras otro, los jugadores dan valor al tema de mantener ese objetivo. Perciben que dejar la puerta a cero te acerca mucho más a la victoria. Hay veces que ellos inconscientemente se relajan cuando nos ponemos por delante porque se siente rocosos. Se sienten cómodos sin tener la posesión», añade.

Los que trabajan diariamente con Leo Mendes aseguran que tiene una condiciones «buenísimas» y no le sitúan techo, pero, a sus 23 años, le auguran un gran futuro por delante. Tanto Raimundo Salas como Pedro Bolaños coinciden en el que pronóstico. «Tiene capacidades para llegar a la a Segunda División», asegura Bolaños. «Cuando le ven jugar se sorprenden más aún de sus cualidades», apuntilla Salas.

Leo mantiene los pies en el suelo, pero no se pone techo. «Vivo el día a día, aunque podría llegar a la élite con las condiciones que tengo». Sus palabras desprenden confianza en uno mismo. No confundir con arrogancia, Mendes es un portero humilde y exigente. Dentro de sus capacidades destaca el golpeo de balón, capaz de llegar de área área. «Alguna vez le tenemos que frenar la fuerza» reconoce su entrenador.

Potencia heredada de su antigua etapa como jugador. Mendes se desempeñó como extremo hasta juveniles. «Me pusieron de portero en benjamines de segundo años, pero yo era jugador e iba alternando la posición en función del rival. Si no era muy potente me ponían como jugador. Hasta que en juveniles me fichó el Marítimo y fui sólo jugador. Hasta juveniles, todo lo que aprendí como portero lo aprendí yo mismo, no tenía preparador de porteros», asegura.

Ahora no marca goles, se centra en detenerlos. Ya suma 720 minutos sin encajar un gol. Lejos todavía del récord de imbatibilidad del fútbol español que estableció Mikel Pagola con 1.342 minutos imbatido. Registro lejano, pero que el exigente Mendes mira de reojo.