Soto Grado y Gil Manzano perpetran otro escándalo contra el Real Madrid al anular un gol de Asencio

Poco tardaron los árbitros en protagonizar el partido de la jornada 31 de Liga entre Deportivo Alavés y Real Madrid. En el minuto 19, Soto Grado, árbitro de campo, y Gil Manzano desde el VAR anularon el gol de Raúl Asencio en un córner. El central del equipo blanco forcejeó con Joan Jordan para conseguir rematar de cabeza a la red, pero una supuesta falta previa de Antonio Rüdiger al portero Jesús Owono invalidó la jugada.

El alemán simplemente metió la cadera para facilitar que la pelota llegase a su compañero en situación clara de marcar y el guardameta de 1,81 metros se venció al césped para fingir esa falta que posteriormente a ojos de Soto Grado y Gil Manzano fue meritoria de anular un gol. Tal fue levedad de la misma que hasta daba lugar a pensar que la entrada era del propio Asencio sobre Jordan.

Rüdiger rebañó el toque de Asencio, pero el balón ya había superado la línea de gol. El tanto no subió al marcador porque Gil Manzano avisó de esa polémica falta a Soto Grado y este no se lo pensó ni un segundo a la hora de acudir a la pantalla del VAR para revisar la acción. El colegiado volvió a arbitrar la jugada y el Real Madrid no pudo adelantarse contra el Alavés en el estadio Mendizorroza de Vitoria.

Gol anulado a Asencio y roja a Mbappé

Soto Grado volvió a equivocarse minutos después, pero rápidamente su compañero Gil Manzano le avisó desde el VAR para que expulsara a Kylian Mbappé por una entrada durísima sobre Antonio Blanco. En primer lugar sólo le enseñó tarjeta amarilla y al ver la acción en la pantalla sacó una roja al francés que puede traer cola. Todo ocurrió en el 37′ de la primera parte, justo después de que el Real Madrid se adelantara con un golazo de Eduardo Camavinga.