El Leeds tampoco se fía de las formas de pago del Barça con Raphinha

El Barcelona tiene ya decidido que Raphinha será uno de sus grandes fichajes este verano. Tiene todo acordado con el extremo brasileño, con muchas ganas de recalar en el Camp Nou como culé auspiciado por su representante, Deco. No está tan claro el acuerdo con el Leeds, con el que han existido numerosas conversaciones en las últimas semanas pero que todavía no tiene sobre la mesa ningún tipo de oferta formal por parte de los blaugranas. De hecho, el equipo inglés exigirá garantías de pago al Barça para dar el OK a la operación.

Joan Laporta lleva días hablando de la prioritaria segunda palanca que debe activarse en estos días. Se espera que la segunda quincena sea determinante para lograr cerrarla y con ella ingresar alrededor de 300 millones de euros que permita al club llevar a cabo varias de las operaciones que tiene ya adelantadas pero que aún no puede materializar. Una de ellas es la de Raphinha, deseo de Xavi como sustituto de Ousmane Dembélé pero que llegará igualmente con la renovación del francés.

Se han producido varias conversaciones hablando de números entre Barça y Leeds y existe un principio de acuerdo verbal en cuanto a las cantidades con las que podría cerrarse el traspaso de Raphinha. Cabe recordar que el Leeds ya aceptó hace unos días una oferta del Chelsea por valor de 75 millones de euros pero que el jugador y su agente rechazaron, esperando y dando prioridad a los culés. Las pretensiones de los ingleses es recibir una cuantía similar y la cúpula blaugrana habría ofrecido 55 millones y 20 en variables que tendrían luz verde por el lado inglés.

El Barça realizó este martes la primera oferta formal por Raphinha que asciende a un total de 68 millones, 50 fijos más 10 en variables. El conjunto británico está dispuesto a aceptar pero siempre que hallan garantías de pago. Y es que el Leeds no se fía de la entidad culé en estos momentos. El tremendo ruido mediático que ronda al Barça con sus problemas económicos no genera ningún tipo de seguridad a los clubes con los que están negociando Joan Laporta y los suyos, como puede ser el propio Leeds, Bayern de Múnich, Sevilla, Chelsea o Manchester City. Es por eso que todos están pidiendo garantías de pago a los culés para aceptar sus ofertas, sin ellas no hay trato.

El Barça estaría diseñando una fórmula de pago con el fichaje de Raphinha al Leeds. Los culés plantean tres plazos diferentes en los que se abonaran las cantidades referentes a lo acordado por el traspaso del brasileño según Marca. Para esto el club inglés exige las garantías de pago, porque no están del todo seguros que cumplan con esos tiempos y necesitan esa seguridad para aceptar la oferta.

Preocupación entre los clubes

El periodista británico Alex Crook decía días atrás en Talk Sport que «hay preocupación entre los clubes de que el Barça no pague las primeras cuotas de los fichajes», poniendo en el foco el fichaje de Raphinha pero también el de Robert Lewandowski, con el que hace semanas que se negocia con el Bayern de Múnich, inflexible en su petición económica así como en esas garantías de pago que consideran imprescindibles para dar el visto bueno a la operación.

Raphinha no se ha incorporado a la gira del Leeds ni con sus compañeros a la espera de que se desbloquee su situación. El jugador y su agente quieren esperar a que el Barça logre desbloquear la segunda palanca y con ésta efectuar el fichaje aunque esto aún se puede demorar varios días más. El Chelsea sí tiene el OK del Leeds por su oferta pero el jugador la mantiene en stand by. Por el momento sigue en Londres el brasileño, que todo apunta a que no seguirá en el Leeds.