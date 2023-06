Joan Laporta compareció ante el Senado del Barcelona antes de reunirse con el mismo. El presidente culé calificó como buena la temporada de su equipo, consiguiendo el objetivo principal: la Liga. Pero sobre todo, ha enfatizado en las dos principales cuestiones de la actualidad azulgrana: el caso Negreira y las obras del Espai Barça.

Sobre el primero de ellos, ha vuelto a ser tajante respecto a la forma en la que la entidad actuó con el vicepresidente de los árbitros, al menos durante su primer mandato. «El caso Negreira lo definimos como lo que es. Se trata de una campaña gigantesca de desprestigio profesional hacia nuestro club. El Barça nunca ha realizado ningún pago con la intención de adulterar la competición a su favor. La cuestión de que el Barça haya mantenido sesiones de coaching no constituye para nada ningún tipo de actuación ilícita, y menos, un delito penal», afirmó.

«El hecho de contar con un asesoramiento técnico arbitral especializado lo hicimos de manera clara y transparente, con las correspondientes facturas detalladas por conceptos, con pagos hechos por tarjeta bancaria y registrados en los libros de contabilidad del club. Al menos de 2003 a 2010, cuando yo presidí el club», prosiguió Laporta.

«Pueden estar ustedes seguros de que el primer interesado de que se investigue hasta el final es el Barcelona. Nos estamos jugando la imagen y el prestigio. Lo repetiré las veces que lo necesite, no permitiremos que continúe esa campaña de desprestigio. Esto no ha sido casualidad, y es que han visto que el Barça empezaba a ver la luz al final del túnel. Cuando se hizo, repito, se hizo de forma clara y transparente», volvió a repetir.

Espai Barça

«Hemos conseguido crear un proceso de adjudicación de las obras del Spotify Camp Nou. Todo esto lo hemos hecho con las premisas de base que aparecían en el proceso de financiación del Espai Barça: no cuesta dinero a los socios, no pone en riesgo la gestión deportiva del club, no hipoteca el patrimonio del club y refuerza más que nunca el modelo de gobernanza en el que 150.000 socios son los propietarios del club».

«Este cierre de la financiación se ha hecho con un total de 20 inversores de todo el mundo, que han aportado más de 1.400 millones de euros. Las condiciones son satisfactorias. Si me permiten le da un gran valor al trabajo que se ha hecho, se ha trabajado muy bien. Pese a los obstáculos que algunos han puesto en nuestro camino el Barça siempre ha salido ganando. Parecía imposible conseguir los millones para llevar a cabo las obras y lo hemos hecho».

«La junta directiva ha entendido que teníamos que corresponder a los socios que quieran ir a Montjuic y hemos reajustado los precios de los abonos de la temporada, y cómo lo hemos hecho, rebajando los precios porque estamos encontrando nuevas fuentes de ingresos. El año que viene tenemos que trabajar mucho para conseguir los ingresos necesarios».