Laporta respira: el desconocido jugador con el que el Barcelona gana 10 millones de euros

El Barcelona empieza a resolver sus problemas de cara a la inscripción de jugadores gracias a que va dando salida a otros. En las últimas horas, el club ha conseguido cerrar una operación más que ventajosa, vendiendo a un futbolista que no ha llegado a debutar de forma oficial con el equipo, por 10 millones de euros. Se trata de Julián Araujo, que el pasado curso militó cedido en Las Palmas, y que ha sido vendido al Bournemouth inglés por 10 millones de euros.

Con esta operación, el club consigue un respiro. Joan Laporta consigue acercarse a su principal objetivo del verano –más allá del fichaje frustrado de Nico Williams– que es el de estar en la famosa regla del 1:1. Esto les permitiría destinar la parte íntegra de lo que generen en plusvalías por los traspasos y el correspondiente ahorro salarial en su fichajes e inscripciones. Algo que está más cerca con la venta de Araujo.

Araujo fichó por el Barcelona a principios de 2023, procedente de Los Angeles Galaxy. En un primer momento, se le quería para el primer equipo, pero los trámites no llegaron a tiempo y el futbolista tuvo que ser inscrito como jugador del Barça B. Pagaron por él cinco millones de euros y, al término del curso, se acordó su cesión a la UD Las Palmas, donde el curso pasado fue indiscutible.

Esta temporada, ante la marcha de Sergi Roberto, podía ser una solución en un lateral derecho en el que no cuentan con un futbolista que pueda desempeñarse de forma natural en esa posición. Sin embargo, la oferta del Bournemouth se ha presentado como irrechazable. El club consigue sacar el doble de lo que desembolsó por él hace un año y medio, sacando cinco millones de beneficio que no le vienen nada mal en el momento en el que están.

El club comienza este sábado la Liga en Mestalla, jugando contra el Valencia, y para el duelo aún no tienen inscrito a Dani Olmo. El ex del Leipzig es su único fichaje, pero aún no han podido darle de alta por la delicada situación que atraviesan en el apartado financiero.

Excedidos en masa salarial respecto al límite que les permite la Liga, sólo pueden utilizar el 60% de lo que generen de ahorro en sus fichajes e inscripciones. Por ello, el club está acelerando la operación salida. Después de confirmar la marcha de Sergi Roberto, al que tenían prácticamente renovado, con el que además se quitan una ficha importante, la salida de Araujo supone un respiro para el club.

Una ‘palanca’ de 10 millones para el Barcelona

Más allá de ahorrarse su salario, que era de los más bajos del equipo, rondando el millón de euros, para el Barça supone un importante ingreso la cantidad que perciben por parte del Bournemouth de Iraola. El club inglés dejará en las arcas culés una cantidad de 10 millones de euros por los servicios del mexicano, sin que apenas haya llegado a jugar de forma oficial en el primer equipo.

De hecho, esta pretemporada, viajó con el equipo a la gira por Estados Unidos y únicamente jugó 46 minutos en el primer encuentro, ante el City. Aquel partido, Hansi Flick lo disputó con un equipo plagado de jugadores del filial, en el que estaban Pablo Torre, Vitor Roque, Iñaki Peña y él como los únicos que no pertenecían al Barça Atletic.

El conjunto azulgrana ganó aquel partido, pero de Araujo no se volvió a saber nada después de jugar sólo la primera parte. Ni en el Clásico de Nueva Jersey contra el Real Madrid, ni frente al Milan en el último encuentro por América jugó. Para el duelo contra el Mónaco en el Gamper, donde el Barcelona cayeron por 0-3, no estaba ya ni convocado, ante su inminente salida.