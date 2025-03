Laporta: «Estamos todos en shock tras la muerte repentina de Carles Miñarro»

Joan Laporta atendió a los medios oficiales del Barcelona para dar una valoración oficial del club sobre el fallecimiento de Carles Miñarro y transmitir la tristeza y el dolor de toda la familia culé tras esta terrible noticia. Una muerte repentina que ha sido la causante de que el partido entre el Barça y Osasuna que tenía que disputarse este sábado quede suspendido.

«Carles Miñarro era un hombre muy querido. Ha muerto hoy de manera repentina en el hotel de concentración. Estamos todos en estado de shock. Estamos todos muy tristes y afectados. Era un gran profesional y un gran médico que cuidaba muy bien a la plantilla. Nos hemos puesto en contacto con su familia, con su madre y su mujer. Carles deja dos hijos. Mi agradecimiento por la comprensión a Osasuna, a los árbitros y a los aficionados. La Liga ha puesto todas las facilidades para aplazar el partido. Es una noticia muy dolorosa», señaló Joan Laporta ante los medios oficiales del club.

«Era un hombre que venía a todos los desplazamientos para cuidar de todos los jugadores, del cuerpo técnico y de todos. Nunca decía que no a nadie. Un gran profesional y un gran médico. Es muy triste lo que ha sucedido. Esto debe hacernos fuertes en estos momentos de tristeza y dolor. Creo que lo mejor era pedir el aplazamiento, así lo hemos hecho», prosiguió el presidente azulgrana.

«Nos pusimos en contacto inmediatamente con el presidente de la Liga para explicarle la situación, lo que había sucedido. Nosotros pedimos el aplazamiento y lo entendió perfectamente. Inició todos los trámites para que se hiciese efectivo ese aplazamiento del partido. Debo decir que tuvimos la máxima comprensión de Osasuna, en la persona de su presidente y de todo su equipo de directivos. Desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición para hacer lo que fuera necesario», añadió el presidente culé.

«Pedimos la comprensión de todos los socios, aficionados y aficionadas del Barcelona y del mundo del fútbol que tenían previsto venir aquí a ver el partido. También noté una gran comprensión cuando lo hemos anunciado por los altavoces, por los aplausos a Osasuna y su comprensión. Y este pequeño homenaje que se ha hecho a Carles Miñarro también quiero agradecerlo como presidente del Barcelona», explicó Joan Laporta.

Las palabras del presidente @JoanLaportaFCB tras el fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro Garcia pic.twitter.com/GW83d2TlMg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 8, 2025

El partido fue suspendido

El Barcelona-Osasuna fue suspendido por motivos de fuerza mayor. El partido de la jornada 27 de la Liga que tenía que disputarse en el Olímpico de Montjuic este sábado a las 21:00 no se disputó. El motivo de la suspensión es por el fallecimiento de un miembro del cuerpo médico del conjunto azulgrana. Los jugadores no sabían nada cuando llegaron al campo y se enteraron porque Laporta bajó al vestuario para confirmar dicha noticia. Fue en ese momento cuando la plantilla pidió no jugar. Osasuna, Liga y RFEF no han puesto impedimentos en estos complicados momentos para el club catalán.

Momento inédito en nuestro fútbol y momento de gran tristeza para la familia culé. En la tarde de este sábado, mientras los jugadores del Barcelona estaban concentrados en el hotel Meliá de Pedralbes, el doctor del primer equipo, Carles Miñarro García ha fallecido en su habitación de hotel antes del partido. Los jugadores, desolados, han pedido la suspensión del encuentro una vez han recibido la noticia ya en el estadio Olímpico de Montjuic. La Liga y la Federación no han puesto ningún impedimento. Tampoco Osasuna.