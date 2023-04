La comparecencia de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, era de las más esperadas desde hace dos meses cuando estalló el escándalo Negreira. Sin embargo, Laporta no sólo decepcionó sino que ocultó una parte importante de la verdad cuando se refirió al informe de la Agencia Tributaria catalana sobre José María Enríquez Negreira, al afirmar que Hacienda envió un escrito a la Fiscalía en el que «se manifiesta claramente que no ha podido demostrar que esos pagos al señor Negreira pudiesen tener algún tipo de influencia en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo. No lo han podido demostrar porque no era posible. El asesoramiento técnico y arbitral de estas personas no constituye ningún tipo de falta ni es ilícito penalmente», reiteró.

Sin embargo, la inspectora firmó en las conclusiones del informe enviado a la Fiscalía en marzo de 2022 que «dichos importes (los 7,5 millones de euros facturados por Negreira) no responden a una actividad económica que haya quedado acreditada» y añade que «esta falta de acreditación y explicación pudiera ser un indicio de que estas facturas pudieran estar encubriendo servicios ilícitos».

Nada dijo sobre esto Joan Laporta, sino que usó una frase entre paréntesis del citado informe, que recoge literalmente que «estos extremos correspondientes a conductas distintas de la defraudación tributaria (como pudieran ser, por ejemplo, comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o directamente participar de la alteración de resultados de partidos) no han quedado acreditadas en el procedimiento inspector». Lo que no significa que no haya existido, sólo que no se han podido probar.

También contó la inspectora de Hacienda, aunque el presidente del FC Barcelona no lo hizo en la rueda de prensa, que «son relevantes las siguientes cuestiones: coincidencia temporal de su cese como vicepresidente del comité arbitral y que deja de facturar al Fútbol Club Barcelona. Retiradas en efectivo recurrentes que pudieran relacionarse con retornos o pagos a terceros» y añadía que «el FC Barcelona aceptó en conformidad la calificación de los importes cobrados como liberalidad» y «la cantidad máxima que José María pudiera haber destinado directamente a un supuesto pago a terceros». La inspectora cifró esta cantidad en 555.871,52 euros que nadie sabe explicar donde están.

Respecto a Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, la inspección de la Agencia Tributaria destacó como aspectos relevantes la «coincidencia temporal del cese como vicepresidente del comité arbitral de sus padres y que deja de facturar a Tresep 2014 SL».

También en sus consideraciones finales la inspectora explica que hay «una serie de cuestiones que la inspección no ha investigado, por quedar fuera del ámbito tributario, pero que pudieran ser relevantes a otro tipo de irregularidades». Y añade que «en primer lugar, a la vista de de que José María Enríquez ha facturado al FC Barcelona con distintas presidencias podría ser relevante analizar si José Contreras (directivo ya fallecido del Barça) u otra persona formaba parte de la directiva de forma constante y pudiera haber facilitado dichos contratos y/o haberse beneficiado de ellos vía retornos en efectivo». Y en segundo lugar, «quizá pudieran aportar algo de luz saber si la salida del comité arbitral de Enríquez Negreira estuvo motivada por alguna conducta punible».