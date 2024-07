Lamine Yamal revoluciona las redes fotografiándose con Aitana tras la ruptura con su novia

Lamine Yamal es el gran protagonista del verano, y no solo por sus exhibiciones en la Eurocopa. El joven jugador ha pasado unos días en Marbella descansando y divirtiéndose junto a Nico Williams y otros amigos después de ganar la gran cita europea con la Selección y ser nombrado mejor jugador joven del torneo a sus 17 años. La que era su novia no le acompaña estos días y los rumores de ruptura son cada vez más fuertes por varios motivos. De hecho, el jugador del Barcelona se ha fotografiado en las últimas horas con Aitana, revolucionando ambos los redes sociales.

El revuelo que se ha generado es importante y no han parado de sucederse los mensajes sobre la posibilidad de que hubiera algo más que una amistad entre ellos. En cualquier caso, la cantante volvió con Sebastián Yatra meses después de anunciar su ruptura y parece que ambos vuelven a ser felices juntos, por lo que Lamine Yamal tendría poco que hacer ahora con Aitana pese a que la complicidad sea máxima.

No pierde el tiempo el canterano del Barcelona, que hace unos días fue fotografiado en un conocido local marbellí junto a una joven rubia en actitud cariñosa. La cosa no queda ahí, pues su ex Alex Padilla fue pillada en un vídeo sentada sobre las piernas de otro joven. «¿Tu eres tonto? ¿No ves que me vas a buscar la ruina?», le gritaba a la persona que grababa el vídeo, un directo de Instagram que luego se ha hecho viral en las redes sociales.

Por si fuera poco, Lamine Yamal y Alex Padilla han dejado de seguirse mutuamente en la citada red social, por lo que todo apunta a que ya no están juntos.La joven que conquistó el corazón de Yamal se llama Alex Padilla y es una estudiante de Barcelona. Curiosamente, ella es una de las únicas dos personas a las que Lamine Yamal seguía en su perfil oficial de Tiktok. Fue durante la Eurocopa donde se empezaron a atar cabos sobre su relación. Una de las primeras pruebas fue un vídeo que había circulando por las redes sociales en el que el padre de Lamine Yamal celebraba un gol frente a Francia en la grada y a su lado parece estar Alex Padilla.

Los planes de Lamine Yamal

Después de la exhibición de Lamine Yamal ante Francia en las semifinales de la Eurocopa, ha salido a la luz una entrevista que hizo con los hermanos Buyer hace varios meses en los que habla de su vida privada. El joven futbolista del Barcelona reconoció cuándo quiere ser padre y cuándo se casaría. Una respuesta que se ha hecho viral en redes sociales y que no ha dejado indiferente a nadie. En 10 años, la joven perla española ya estará casada.

«¿Quién sería antes padre, tú o Fermín?», le preguntan en una entrevista llevada a cabo en un taxi. «Lo que sé es que me voy a casar antes que Fermín. Seguro, 100%. Con 26 yo estoy casado», dijo Lamine Yamal. Pero claro, hay que tener en cuenta que el futbolista del Barcelona cumplió hace poco 17 años, por lo que no será hasta dentro de casi una década cuando se suba al altar para decir el sí quiero.

