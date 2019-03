Kyrgios carga contra Djokovic: “Odio que tengamos que besar a estos jugadores cuando pierden”

Nick Kyrgios ha vuelto a ser noticia por criticar a un tenista, esta vez a Novak Djokovic, que quedó eliminado de Indian Wells a manos de Philipp Kohslchreiber. El australiano utilizó las redes sociales para mofarse del número uno del mundo.

“¿Algo tiene que pasarle, verdad? Yo pierdo contra Kohslchreiber y me molesta tener que leer: ‘Vuelve el viejo Kyrgios’. ¿Puede que Philipp juegue bien, no?” decía el australiano en su cuenta de Twitter. “Odio esto. Siempre tenemos que besar a estos jugadores cuando pierden”, añadió Nick Kyrgios.

Lol yeah, something has to be wrong with him right? I lose to Kholi and get absolutely shredded ‘same old kyrgios’ how about the guy is just good? And he knows how to win matches? Hate this, why we always gotta kiss these guys when they lose 😂 https://t.co/4nwxBWUiQi

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 12, 2019