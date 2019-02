Rafael Nadal analizó su derrota ante Nick Kyrgios en rueda de prensa al término del encuentro de octavos de final del ATP 500 de Acapulco, en el que el manacorense cayó eliminado después de tres horas de juego y varias discrepancias con los métodos de su rival. Rafa lamentó que Kyrgios no se comporte como debe en una pista de tenis, algo que estaría afectando a su regularidad en el circuito.

Resignado con la derrota

“Lo que ha ocurrido en los últimos cinco minutos de partido ha sido el reflejo de lo que ha ocurrido en el segundo y en el tercer set. 0-40 en ambos otro juego con 0-30 y dos puntos claros para ganarlos también. Han sucedido muchas cosas. Ha sido uno de estos días que no ha tocado ganar. En todo momento he jugado para ganar. He estado en ventaja en el marcador en todo momento. Sus oportunidades comparadas con las mías han sido mínimas pero jugando contra un jugador que saca de esta manera estás expuesto al riesgo de que el resultado final no sea el esperado si no aprovechas las oportunidades que tienes y en este caso han sido muchas”.

Sobre Kyrgios

“No estoy muy molesto, estoy triste, eso sí. No me saca nada de quicio. Llevo tropecientos años en el circuito, no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas lejos de la pista me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido. No creo que me intente sacar de quicio. Creo que él hace su show. Es un jugador que tiene un talento descomunal y hoy le ha salido bien y ha ganado. Cuando uno se dedica a hacer todo este show al final… Un jugador que tenía el talento para ganar un Grand Slam y para estar luchando en las primeras posiciones del ranking, pues por algo está donde está. Es un jugador muy peligroso porque le ha faltado continuidad y por algún motivo será. No creo que sea un mal chico, es un buen chico. Lo que le falta es un poquito de respeto para el público y para el rival y hacia sí mismo también. Creo que debe mejorarlo. Hoy hay que felicitarle, le han salido las cosas bien, ha ganado y le deseo lo mejor”.

Sin molestias en la muñeca

“Mi mano está perfecta”

Dispuesto a volver a Acapulco

“No creo en ninguna revancha. Jamás he entendido ninguna cosa en esta vida como ninguna revancha. Las oportunidades se van sucediendo y hay veces que uno las puede aprovechar y otras que no. El espíritu de revancha no creo que sea positivo en ningún caso. Intento estar lejos de las cosas que creo que no son positivas. Hay que asumir con clama las cosas que suceden. Acapulco es un lugar que siempre está marcado en mi calendario. Si la organización está contenta conmigo, estoy dispuesto a volver siempre”.

Pensando en la gira norteamericana

“Sigue Indian Wells. Por mi cabeza durante esos puntos sólo estaba centrado en ganar el siguiente punto. He perdido el partido sin que me hiciera ningún break y concediendo muy pocas oportunidades de break al contrario. Sabía que un break me llevaba a ganar el partido pero no ha sido el caso. Ha sido un partido extraño, han pasado muchas cosas. Ha habido momentos en los que parecía que estaba muy lesionado, después parecía que estaba en perfecto estado… Son cosas que van sucediendo en el partido y que, por diferentes factores, las cosas no han estado de mi lado”.

Autocrítica y exigencia

“No soy una persona que se haga buena mesura, suelo ser crítico conmigo mismo y mi crítica tiene que ser el que no haya jugado mejor según qué momentos, pero creo que mínimo 8 de 10 partidos como este los tengo que ganar. Hoy ha sido uno de esos que no ha tocado. Estoy triste, era un torneo importante para mí, venía de mucho tiempo sin competir y me apetecía. Perder un partido que lo he tenido ganado infinitas veces me deja triste y más en un torneo que quiero mucho como es Acapulco. La mayor tristeza es que mañana no voy a tener la oportunidad de competir aquí”.

Recuperar el nivel

“Cuando juego los torneos no lo hago para preparar otros. Juego para intentar hacer lo mejor que puedo en cada momento. Cuando estoy jugando aquí no pienso en nada más que jugar bien aquí e intentar ganar. Esta es mi verdad. Lo que se pueda pensar de fuera es una historia diferente. Acapulco no es ningún punto de partida, mi punto de partida fue el Open de Australia y este es un torneo que sucedía al Open de Australia. Ahora viene Indian Wells, que es un torneo que también me gusta. Tengo días para recuperar el nivel. Estos días han sido un poco complicados para mí. tengo una semana y media para entrenar bien y espero que así sea”.