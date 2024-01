Kubo explota contra los árbitros: «Deberían protegerme un poco más»

Takefusa Kubo se marchó malherido del último partido de la Real Sociedad en el Reale Arena, en el que los jugadores del Deportivo Alavés le atizaron durante los 90 minutos. El japonés denunció esta situación ante los medios de comunicación tras el encuentro y pidió directamente a los árbitros que le protejan «un poco más» de las patadas de los rivales en la Liga EA Sports.

El ex del Real Madrid es el séptimo jugador que más faltas recibe del campeonato español, con un total de 37, es decir, 2,06 por partido. A la vez que mostraban sus heridas en las piernas, Kubo dijo que «aquí cada uno hace lo que puede» y que él intenta «disfrutar con el balón y hacer disfrutar a la gente».

«Intento ganar. Yo creo que llevo varios partidos que así es difícil. Al final si no me protegen la gente y los árbitros y el rival también en alguna ocasión… No es su intención, pero hay gente que me está haciendo mucho daño y creo que me tienen que proteger un poco más. No sólo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas como se suele decir», dijo un reivindicativo Kubo en los micrófonos de DAZN.

Take Kubo ha acabado el partido con sangre en las piernas 😰 "Si no me protege la gente, los árbitros y el rival también… hay gente que me está haciendo mucho daño"

Ahora, el extremo se marchará con su selección, Japón, para disputar la próxima edición de la Copa Asia durante este mes de enero. El nipón dejará un vacío en la Real Sociedad, ya que es de los jugadores que más está aportando en ataque esta temporada, con seis goles y cuatro asistencias en 25 partidos disputados, siendo una pieza clave para Imanol Alguacil.

Kubo y la Real rascan un punto contra el Alavés

Sus declaraciones se produjeron después de un gol de Martín Zubimendi en el minuto 96 que evitó la derrota de la Real ante el Alavés en San Sebastián, en un duelo que el equipo donostiarra jugó con diez futbolistas desde el minuto 36 por la expulsión del guardameta Álex Remiro.

Luis Rioja hizo el gol de los vitorianos de penalti y cuando la victoria del Alavés parecía asegurada, Zubimendi cazó un balón suelto en el área en el minuto 96 y disparó raso y pegado a un poste. Poco o nada pudo hacer Antonio Sivera para evitar un gol que desató la locura entre los locales.

La Real también lo intentó con la energía de Kubo, pero sus ocasiones fueron con cuentagotas, con Rafa Marín sacando bajo palos un remate de Mikel Oyarzabal tras una mala salida de Sivera. El Alavés, pese a la entrada de Kike García, no pudo inquietar a Unai Marrero, pero finalmente se puso por delante tras anotar Rioja un penalti de Mikel Merino sobre Ander Guevara.

Alguacil metió al corpulento Umar Sadiq para intentar salvar todo lo posible y el nigeriano terminó siendo un quebradero de cabeza para la zaga visitante, que no pudo evitar que una serie de rechaces en una jugada iniciada por el atacante acabase en el minuto 97 con el 1-1 de Zubimendi, aunque antes, Kubo lo había merecido con un potente disparo al travesaño.