El presidente de la Real Sociedad se pronuncia sobre el regreso de Kubo al Real Madrid

Jokin Aperribay ha hablado desde Zubieta del posible regreso de Take Kubo al Real Madrid. El presidente de la Real Sociedad ha dejado claro que el jugador nipón es «100%» del conjunto donostiarra pero que el Real Madrid tiene el 50% de plusvalía en caso de una venta el próximo verano. Como ya avanzamos en OKDIARIO, el conjunto blanco se está planteando comprar al jugador en la próxima ventana de fichajes.

Take Kubo se está saliendo en este comienzo de competición en la Real Sociedad, y como ya avanzamos en este periódico, el Real Madrid se está planteando hacerse con sus servicios este verano. El Real Madrid se reservó el 50% de sus derechos a partir de 4 millones, además de un derecho de tanteo en caso de que la Real Sociedad decidiera traspasar a Kubo. Dicho de otro modo, si el club donostiarra vendiera al nipón por 40 millones el Real Madrid recibiría 18 kilos, que ascenderían a 23 en el caso de que lo traspasara por los 60 millones de su cláusula.

Si el Real Madrid quisiera repescar a Kubo por el valor de su cláusula tendría que pagar 27 millones en lugar de los 60 fijados, una cifra más que interesante para un jugador de 22 años con el potencial del jugador nipón. Sobre ello ha hablado Jokin Aperribay ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, donde ha confirmado estas premisas.

Kubo y el Real Madrid

Por ello, Jokin Aperribay habló sobre el futuro de Kubo y el interés que está despertando en el resto de equipo del mundo. «La voluntad primera va a ser la de Take. Cuanto mejor sea la Real, cuanto más trascendencia tenga la Real a nivel internacional, más factible va a ser que los grandes jugadores sigan en la Real. Take está muy contento en la Real y la Real está muy contenta con Take, esperamos que su presencia en la Real se para mucho tiempo. Y, si Take no está, intentaremos buscar otro Take para la Real y par el fútbol español», afirmó.

Sobre su posible regreso al Real Madrid, el presidente de la Real Sociedad aseguró que: «El 100% de los derechos los tiene la Real. Si vendes al jugador, el Madrid tiene aproximadamente el 50% de la plusvalía de la venta. La voluntad de vender o no es de la Real». Sobre la opción de renovar el contrato del jugador, el máximo mandatario del club donostiarra afirmó que: «Va a depender de que Take logre los objetivos individuales y colectivos. Ojalá que Take se quede muchísimos años en el club, así lo deseo y así lo espero».

«El Real Madrid es un gran club y el peligro siempre existe, porque hay clubes en los que los jugadores quieren jugar. Vamos a ver si convertimos a la Real en un gran club y los grandes jugadores se quieren quedar aquí», finalizó el presidente de la Real Sociedad sobre el posible regreso de Kubo al Real Madrid. En los 10 primeros partidos de competición, Take Kubo ha anotado cinco goles y ha repartido dos asistencias con una exhibición absoluta en el duelo del Bernabéu disputado ante el Real Madrid.