El Real Madrid ganó 2-1 a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, otra vez -y ya van tres esta temporada-, tuvieron que remontar para sumar tres nuevos puntos y mantenerse invictos en esta Liga. En esta ocasión, los protagonistas fueron Valverde y Joselu, que aguaron la fiesta a un Kubo que estuvo espectacular en su regreso al Bernabéu.

Kubo tenía la oportunidad de demostrar al Real Madrid que tiene sitio en el club blanco y no la desaprovechó. De hecho, es probable que los blancos hubiesen preferido que no hubiese estado tan sumamente espectacular. El japonés dio un auténtico recital sobre el verde del estadio Santiago Bernabéu, la que, quién sabe, puede ser su casa.

Recital de Kubo, pero gana Joselu

La primera que tuvo Kubo acabó en disgusto madridista. Recibió un balón en la frontal, lo filtró entre la defensa madridista y Barrenetxea lo hizo bueno adelantando a la Real Madrid. Minutos después, sacó su zurda a pasear para marcar un golazo que quedó anulado por fuera de juego de Oyarzabal. Fue un peligro constante para los blancos, hasta el punto de que llegó a desesperar a algún jugador de los de Ancelotti. Tchouaméni, que vio amarilla, y Kroos le hicieron dos faltas marcadas por la impotencia.

El Real Madrid tiene el 50 por ciento de los derechos de Kubo hasta el año 2027 y un derecho de tanteo. La cláusula del japonés en la Real Sociedad son 60 millones de euros, por lo que por la mitad, 30 kilos, podrían recuperar a un jugador que no deja de crecer.

Bellingham no marca, pero suma

Jude Bellingham comenzó el partido llevándose una ovación, recogiendo el premio a mejor jugador de mes de la Liga y escuchando esa nueva canción que entona el fondo sur del Santiago Bernabéu. The Beatles se han puesto de moda este año en el coliseo madridista. Luego, pelota empezó a rodar y las sonrisas del principio se tornaron en caras de preocupación.

La Real Sociedad no tardó en a crear peligro. Y no sólo eso. No tardo en perforar la portería de Kepa. Kubo hizo su primera diablura y Barrenetxea, tras una primera gran intervención del meta madridista, hizo el primero de los blancos. Gesto de circunstancias y la sensación de que sólo Bellingham podía cambiar la tónica de un partido que se le había puesto cuesta arriba a los blancos.

Bellingham jugaba a otra velocidad. Tocaba y combinaba diferente al resto, aunque lejos de tener ocasiones. Él se tenía que conformar con verlas desde una distancia. Así observó como Joselu estrellaba un balón en el larguero y, a continuación, Rodrygo remataba fuera tras apostar por la acrobacia. También observó como Kepa salvaba los muebles con otra gran intervención. Pero seguía sin tener oportunidades de crear peligro. Y así fue durante toda una primera mitad en la que lo intentó y se ofreció, pero lejos de las zonas de influencia.

En la segunda mitad mantuvo el guion. Aunque pudo ver puerta en el 90′, no marcó, se quedó sin mejorar el récord de Cristiano viendo puerta en cinco encuentros seguidos, pero desde otro rol sí sumo. Fue clave para dar salida al juego de un Real Madrid que terminó remontando.

Valverde, Joselu y Fran García, claves

Federico Valverde volvió a demostrar que su pierna derecha es un auténtico fusil. Nada más empezar la segunda mitad, el uruguayo aprovechó un gran pase de Fran García para romper la muralla de Álex Merino. Finalmente, la remontada la consumó Joselu tras rematar un centro que puso Fran García.

Joselu cumplió y volvió a marcar jugando en el estadio Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Lo ha hecho las cuatro veces que ha jugado. Por otro lado, Fran García, que tuvo una primera mitad complicada, subió notablemente su nivel en el segundo acto para terminar siendo decisivo. Se retiró en medio de una gran ovación.

Los mejores del Real Madrid