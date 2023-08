Kolo Muani pide públicamente al Eintracht que le venda al PSG

El PSG sigue tratando de reforzar su plantilla y el principal objetivo lo tienen puesto en Kolo Muani. A pesar de haber realizado una oferta más que tentativa de 70 millones de euros, la negativa del Eintracht es rotunda. Sin embargo, todo puede cambiar en las próximas horas. El propio jugador ha hablado públicamente y ha pedido que le dejen irse al conjunto francés: «París es ahora una oportunidad única para mí. Espero y deseo que el club acepte la oferta», ha señalado.

Durante las últimas semanas, la directiva parisina busca la manera de reforzar el equipo de Luis Enrique. Después de la marcha de Neymar y Messi, el club quiere seguir aumentando los efectivos en ataque. Con la presencia de Mbappé prácticamente asegurada en su totalidad para este curso y tras las llegadas de Asensio y Dembélé, el siguiente quieren que sea Kolo Muani.

Para cerrar su fichaje, han puesto todo sobre la mesa. El club le ha ofrecido al Eintracht de Frankfurt una cantidad de 70 millones de euros, pero los germanos no están dispuestos a desprenderse de su estrella. La respuesta de la entidad ha sido un «no» rotundo. Lo que ha llevado al jugador a pronunciarse y a solicitar que le vendan.

En unas declaraciones que recoge el medio alemán Sky Sport, el joven delantero francés ha sido claro: «Le debo mucho al Eintracht. Tengo a los aficionados en mi corazón y siempre me he comportado de forma profesional. Siempre hice todo por el club, pero no es un secreto que el PSG hizo una oferta récord por mí. Mudarme a París es una oportunidad única. Me gustaría irme e informé a los responsables del club. Espero y deseo que acepten la oferta y que pueda irme».

A falta de horas para que se cierre el mercado de fichajes, la llegada de Kolo Muani al PSG podría desbloquearse y, quién sabe, si con su fichaje el club se plantearía de nuevo la opción de vender a Kylian Mbappé. El futuro de la estrella del conjunto parisino parece estar en el Parque de los Príncipes para la presente temporada, pero de cerrar un nuevo refuerzo para el ataque, el culebrón del verano podría reactivarse.