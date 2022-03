De la temporada 2010-11 a la 2021-22. Doce cursos en los que Koke siempre ha marcado por lo menos un gol con el Atlético de Madrid. Su acierto de ayer en Vallecas, el primero de esta Liga, le incorpora a un selecto club que hasta su llegada tenía sólo cuatro miembros: Benzema, Muniain, Raúl García y su compañero de equipo Griezmann comparten con Koke el atributo de haber sido goleadores durante las doce últimas ediciones del Campeonato de Liga en España.

El gol marcado en su barrio natal al rematar cruzado un fantástico pase de Joao Félix le llega a Koke en su mejor momento de la temporada, tras ser declarado por la UEFA man of the match en Old Trafford y tras confirmarse una nueva llamada a la selección española de Luis Enrique, con la que aspira a disputar su tercer Mundial en Qatar. Son días de vino y rosas para un jugador que lleva ya ocho títulos con el Atlético de Madrid, dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Europa League con 30 años recién cumplidos.

Desde el 31 de enero de 2021 ante el Cádiz no marcaba Koke con el Atlético. Más de un año ha sido necesario para que el jugador madrileño volviera a celebrar la suerte máxima, pero su poca relación con el gol se explica por el hecho de que ahora juega mucho más retrasado, por lo que llega con menos frecuencia que antes a la portería adversaria. Koke ya asumió la pasada temporada el nuevo rol que le tiene encomendado Simeone, y que también cumple en la selección española. Por eso resulta tan extraño verle en posiciones de remate, a pesar de ser un jugador que en la temporada del primer título de Liga de Simeone, la 2013-14, llegó a marcar siete tantos.

Su eclosión en esta recta final de la temporada coincide también con la exponencial recuperación del equipo, que ha ganado de manera consecutiva los cinco últimos partidos de Liga que ha disputado y que se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions League, donde le espera el Manchester City de Josep Guardiola, finalista de la última final ante el Chelsea. El Atlético está muy descolgado de la pelea por la Liga, con el Real Madrid a 12 puntos de distancia y con un partido menos, pero sí que puede aspirar a pelear por la segunda plaza, por la que compite con Sevilla y Barcelona.

Koke se incorpora ahora a la selección española, con la que disputará dos amistosos ante Albania e Islandia. Si Koke juega los dos alcanzará 63 internacionalidades, por lo que superará a Miguel Ángel Nadal y al actual seleccionador, Luis Enrique, que se quedaron en 62. El jugador del Atlético que más veces ha vestido la camiseta de España es Fernando Torres, con 110 presencias, pero la mayoría de ellas fueron siendo futbolista del Liverpool y del Chelsea. Jugando en el Atlético no ha habido nadie que haya sido tantas veces internacional como Koke.