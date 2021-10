Ronald Koeman se enfrenta a su última vida como entrenador del Barcelona. El técnico holandés, que tanto se ha quejado desde que arrancó el curso por tener a sus delanteros lesionados, ya los ha recuperado y, aunque irán entrando poco a poco para evitar recaídas, los tiene entrenando y disponibles para el calendario tan duro y crucial que se le viene por delante a los azulgranas: Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid.

Este parón internacional ha venido bien en Can Barça. Ya desde antes de saberse que los culés caían ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano Joan Laporta ratificaba a un Ronald Koeman que ha aprovechado estas dos semanas para olvidar esa tensión que se vivía alrededor de su puesto y alejarse de los focos. Pero ahora que los compromisos de selecciones están llegando a su fin, la atención vuelve a recaer en la entidad azulgrana, que necesita dejar atrás esa racha de malos resultados y pelear por estar en los octavos de final de la Champions League.

Desde el minuto 1 de la pretemporada el puesto de Ronald Koeman en el banquillo del Camp Nou ha estado en entredicho. En el momento que Joan Laporta le pidió dos semanas para buscar a su sustituto se encendieron todas las alarmas debido a la poca confianza que tiene el presidente del Barça en el holandés. No consiguió una opción mejor y el ex seleccionador de la Oranje continuó aceptando la marcha de Messi, la crisis económica y las dudas sobre él.

Una vez arrancada la competición una sombra oscura se iba cerniendo sobre Koeman. Los pinchazos ante Granada, Cádiz, Bayern, Benfica o Atlético amenazaban su puesto y él siempre se escudaba en dos argumentos: una plantilla muy joven y los delanteros -Dembélé, Ansu Fati y el Kun Agüero- lesionados. Ahora, tras el regreso de los internacionales, la segunda parte de su excusa comienza a no servir.

Dembélé y el Kun ya entrenan

Y es que desde hace varias semanas Ansu Fati, tras 10 meses en el dique seco, ha regresado a los terrenos de juego. Lo hizo de una forma brillante frente al Levante, aunque en los siguientes partidos no tuvo ese efecto determinante. Por otro lado, el Kun Agüero y Ousmane Dembélé ya se están ejercitando y apuntan a entrar en la convocatoria para medirse al Valencia en el Camp Nou.

El modus operandi de Ronald Koeman seguirá siendo el de ser cauto. El holandés no quiere recaídas e irá metiendo poco a poco a los jugadores recién recuperados. Como ya hiciera con Coutinho y últimamente con Ansu Fati, Ousmane Dembélé y el Kun Agüero comenzarán con pocos minutos y se irán incrementando con el paso de los partidos a medida que vayan cogiendo rodaje.

Estas buenas noticias del regreso de los delanteros chocan con la lesión de Ronald Araújo, pero Koeman cuenta con una extensa nómina de centrales -Piqué, Eric, Mingueza, Lenglet y Umtiti-, por lo que, aunque es una baja sensible, no puede servir como ningún tipo de disculpa. Vuelven la Liga y la Champions y Ronald encara una semana decisiva en todos los aspectos en la que ya no podrá emplear la excusa de los delanteros lesionados.