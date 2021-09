El Barcelona ha empatado 0-0 con el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, un resultado que deja muy tocado a Ronald Koeman. El técnico holandés, que mantiene un pulso con la directiva que desembocó un la lectura de un comunicado durante su última rueda de prensa, no ha podido reivindicarse con una victoria. Para colmo ha sido expulsado por protestar en el descuento. Antes, en el minuto 64, fue expulsado Frenkie de Jong tras ver la segunda amarilla por una falta que no conllevaba sanción pero que el VAR no pudo revisar. “En este país te expulsan por nada”, lamentaba Ronald Koeman etras el choque.

Cuestionado sobre si lo sucedido tenía que ver con la delicada situación que atraviesa, el todavía entrenador del Barcelona ha señalado: “No ha sido por nerviosismo. Ha sido por decir al cuarto árbitro que había un segundo balón en el campo. En este país te expulsan por nada”.

Y es que, pese a que el Barcelona queda con este resultado a 7 puntos del Real Madrid, aunque con un partido menos, Ronald Koeman asegura estar tranquilo. Preguntado por si había hablado con Joan Laporta tras el desencuentro que provocó entre ambos el contenido de su comunicado, ha dicho: “El presi estaba en el hotel y nos hemos saludado. Hay más días para hablar, si el club quiere hablar”.

Eso sí, si la directiva quiere hablar sobre su continuidad, Ronald Koeman ha dicho al respecto que su futuro no puede estar condicionado por un resultado: “Hay que analizar la actitud, la entrega… no me puedo quejar. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones y no hemos marcado, y por eso estoy descontento. Me quedo con la actitud y no con mi situación personal”, ha argumentado.

Las excusas de Koeman que no valen a Sergi Roberto

El holandés también ha aprovechado su comparecencia para reafirmarse en su mensaje: “Hay que intentar ganar títulos, pero hay que ser realistas y ver la plantilla que tenemos y los que nos faltan. Nos faltan siete jugadores que pueden ser titulares en este equipo”.

Al contrario que Ronald Koeman, Sergi Roberto había declarado en zona mixta tras el choque frente al Cádiz: “Tenemos que competir La Liga. No me valen excusas. Somos el Barcelona. Las lesiones no son excusa. Tenemos plantilla para luchar por los títulos”.