Sergi Roberto habló a pie de campo tras el tropiezo del Barcelona contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Este empate sin goles puede suponer el despido en las próximas horas de Ronald Koeman. El entrenador holandés acabó expulsado por protestar al árbitro en el que pudo ser su último partido con el Barcelona.

Un nuevo tropiezo

«Por desgracia nos hemos quedado con uno menos. Son dos jugadas que van con el balón. Hemos tenido alguna ocasión clara. Ellos alguna también han tenido».

Mala racha

«Tenemos que ponernos las pilas y empezar a ganar. Venimos de resultados no muy buenas y apretar todos. Hay que intentar ganar porque al final están a siete puntos, con un partido menos, pero si nos descolgamos será difícil. El equipo saldrá adelante y vendrán tiempos mejores».

Objetivos

«Hay que ganar la Liga. No me vale eso de que tenemos que estar entre los cuatro primeros. Somos el Barcelona y no hay excusas. Los que estamos en el campo hay que dar lo mejor. Tenemos plantilla para pelear la Liga, no creo que otros equipos tengan mejor plantilla que nosotros».

Rendimiento

«Estoy contento conmigo mismo y seguro que vendrán tiempos mejores».