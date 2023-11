El juez de silla Marko Ducman, suspendido 10 años por amañar partidos de tenis

El tenis no vive momentos tranquilos, con escándalos extradeportivos que han marcado, de una manera u otra, uno de los deportes principales en cuanto a práctica y seguimiento en todo el mundo. El último hecho relevante en este aspecto ha sido la confirmación de la suspensión del juez de silla, Marko Ducman, por un periodo de 10 años y seis meses, debido a los amaños.

La decisión llega por parte de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, la ITIA, que confirmó este jueves la suspensión de diez años y seis meses para el juez de silla esloveno Marko Ducman por amaños. Este árbitro había dirigido partidos del circuito ATP y también en WTA e ITF, y en su momento, admitió que había apostado en partidos de tenis, y también manipulado información de estos encuentros para facilitar apuestas a terceros.

Ducman además contaba con la insignia de bronce de juez de silla y había dirigido partidos en torneos como profesional, y recibe ahora una suspensión confirmada que tendrá una duración de 10 años y seis meses, hasta el 7 de marzo de 2034. Además, como complemento a la sanción deportiva, el juez de silla esloveno tendrá que responder también ante una multa económica de 75.000 dólares, de los cuales no tendrá que pagar 56.250 si no reincide en el periodo de la suspensión.

Slovenian tennis official Marko Ducman has been suspended from the sport after admitting to breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) November 23, 2023