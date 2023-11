José Lana: «Nuestro objetivo es que los jugadores lleguen a la Absoluta»

La Federación Española de Fútbol puede presumir de ser una potencia mundial tanto en su categoría absoluta como en las categorías inferiores. Nadie ha ganado más que España a nivel continental con tres Eurocopas y una Liga de Naciones. Ningún español puede olvidar la conquista planetaria de Sudáfrica. Y los más futboleros recuerdan las grandes gestas de las categorías inferiores, que lo han ganado todo menos una cosa: el Mundial Sub-17.

Cuatro veces se ha quedado a las puertas, pero la moneda nunca cayó de cara. Esto es, justamente, lo que busca ahora la selección española de José Lana (Mieres, 1975). El combinado nacional espera ante Japón comenzar con buen pie su andadura en las eliminatorias con la esperanza de llegar lo más lejos posibles. Potencial les sobra, aunque van paso a paso.

PREGUNTA.- ¿Cómo está yendo el Mundial?

RESPUESTA.- Estamos en el camino de intentar mejorar. Cada día queremos ser un poco mejores tanto individualmente como colectivamente. Tenemos margen de mejora. Somos un equipo muy joven y bueno, estamos contentos con el proceso.

P.- ¿Lo que pasó ante Uzbekistán es un aviso necesario?

R.- Por supuesto. No te puedes confiar con nadie. Y nosotros la idea que tenemos es de evolucionar, de mejorar individualmente para que los jugadores en el futuro puedan formar parte de la selección absoluta. Hay ciertos condicionantes que están pasando en algunos partidos que hace que en determinados momentos no sigamos progresando.

P.- ¿Cuánto margen de mejora tiene esta España?

R.- ¡Muchísimo! El objetivo es que los jugadores lleguen a jugar con la selección absoluta. Entonces imagínate el margen de mejora que tenemos. Estamos en el camino, estamos progresando y lo que tenemos que tratar es de centrarnos en solucionar con éxito la siguiente acción que se nos presente, independientemente de la fatiga que llevemos acumulada en cada partido, de cual sea el marcador. Tenemos que seguir rindiendo para no desaprovechar estas oportunidades que tenemos de competir contra rivales de máximo nivel que nos exigen y que nos permitan mejorar.

P.- ¿Cuál es la idea de juego que tiene su España?

R.- Seguir el modelo de la selección absoluta. Nuestra idea de juego es intentar tener el balón y que el rival se fatigue corriendo detrás de nosotros. Nosotros no podemos competir los partidos con un ida y vuelta, tenemos que intentar dominar el juego, terminar jugadas, ser muy agresivos en la presión tras pérdida y evitar que nos hagan transiciones.

P.- ¿Cómo viven la experiencia estos jugadores?

R.- La idea es que todo esto nos sirva para vivir experiencias que no viven nunca. Posiblemente, muchos de los que están aquí, cuando lleguen a la selección absoluta, no habrán vivido otro Mundial. Este va a ser el único que hayan disputado y aquí todo es diferente. Nosotros intentamos que se centren en cada acción de juego. Todo lo que rodea la competición te afecta. Estas experiencias para nosotros son importantísimas para que cuando las vuelvan a vivir en el futuro ya sepan de qué va todo esto.

P.- Sois la tercera selección más joven del torneo. Cuanto menos es arriesgado.

R.- Aquí hay unos perfiles definidos del jugador que nosotros intentamos buscar en cada posición. Lo que nosotros hacemos es intentar buscar a los jugadores que mejor se adecúan a sus perfiles, independientemente de cual sea su fecha de nacimiento.

P.- ¿Cómo es la salud del fútbol español?

R.- Es posible que mucha gente desconozca cuál es la realidad del fútbol formativo. Yo antes de entrar aquí tampoco lo conocía. Lees en el periódico España campeona de tal torneo, pero cuando estás fuera no vives realmente lo difícil que es estar presente en un torneo. Se están quedando fuera equipos de un enorme potencial y eso antes no pasaba. Es difícil clasificar a todas las selecciones. De hecho, yo creo que somos la única selección junto a Portugal que clasificó a todas sus selecciones para las fases finales. Es dificilísimo y la gente desde fuera yo creo que no es consciente de la dificultad.

P.- ¿En el vestuario se habla de que este es el único título que le falta a España en categorías inferiores?

R.- Nosotros no, pero los chavales supongo que sí. Ellos tienen mucha ilusión, pero por ganar cada partido que disputan con la selección española. De verdad que nosotros lo único que nos ocupa es evolucionar y ser un poco mejores en cada partido.

P.- Pero, ¿el objetivo es ser campeones del mundo?

R.- El objetivo es mejorar cada partido y ver hasta dónde llegamos. Lógicamente, nosotros siempre queremos ganar. Vamos a hacer todo lo posible para ganar cada encuentro. Claro que sí.

P.- Le tengo que preguntar por Marc Guiu. ¿Cómo está gestionando todo lo que le ha pasado?

R.- Aquí tenemos equipos de psicólogos y tutores para cualquier necesidad, pero en el caso de Marc no es necesario porque está como siempre. Parece que todas esas experiencias que vivió en la semana anterior a venir a la concentración no le afectaron absolutamente nada. Sigue siendo el mismo chaval que es un espectáculo como persona, con la relación con sus compañeros, con el staff, en el trabajo que hace por el equipo, como entrena todos los días, etcétera. La verdad que nosotros no le notamos diferente, no tuvimos que actuar de ninguna manera especial con él. Dentro del campo nos ayuda mucho. Hay días en los que puedes hacer gol, que los hace cuando le toca, y en otros tiene menos opciones porque, si te fijas, los rivales están muy pendientes de él. Eso también permite que haya otros jugadores de zonas de ataque que estén más liberados.

P.- ¿Y como está Paulo Iago tras su lesión?

R.- Está perfecto. Ya se está entrenando con total normalidad desde hace una semana. Lo que sí tenemos claro nosotros es que no vamos a arriesgar la salud de ningún jugador, vamos a ir cumpliendo pasos. Ayer ya pudo jugar, le vimos muy bien, fresco, con ganas de participar por las acciones técnicas que tiene, que son de otro nivel y en el siguiente partido estará todavía mejor preparado.

P.- Uno que podría estar, pero no está porque ya es de la Absoluta, es Lamine Yamal. ¿Qué nos puede decir de él?

R.- Nuestro objetivo es ganar títulos con la Absoluta, por lo que cuantos antes lleguen mejor. Si están preparados para jugar con la Absoluta pueden vivir fases finales, que eso es lo que nos va a dar éxito en el futuro. No sólo me ha pasado a mí, ya que en el último Europeo Sub-21 había un montón de jugadores que podrían haber jugado y que no lo jugaron porque ya están participando de forma regular con la Absoluta. Nosotros tenemos clara la idea, que es que vivan esas experiencias en la Absoluta lo antes posible para prepararnos para el futuro. Pensamos y estamos convencidos de que cuantas más experiencias vivan con España, más posibilidades tendremos de ganar en el futuro.

P.- Ahora, me gustaría que se presentara para aquellos que todavía no saben quién es.

R.- Empecé en el Caudal Deportivo de Mieres, que es el club donde jugué, el club de mi ciudad. Ahí estuve desempeñando varios papeles. Luego, me fui tres años a Canarias, a Fuerteventura, al Pájara Playas de Jandía. Después, volví al Caudal tres años, estuve en el Racing de Santander, en el Burgos y luego me fui a Canadá. Y cuando estaba en Canadá, por casualidad, me enteré por medio de un familiar que la Federación estaba buscando gente que pudiese desempeñar varios puestos porque el cuerpo técnico era muy reducido. Y bueno, yo envié el currículo donde constaba que había hecho labores de dirección deportiva, de preparador físico, de primer entrenador, de segundo entrenador, de analista de datos y encajó. Me llamaron y así empecé.

P.- Y su objetivo, entiendo, que es algún día seguir los pasos de uno que ya ha llegado como es Luis de la Fuente.

R.- Para nada. Mi objetivo es disfrutar cada día. Yo estaría encantado de estar aquí de por vida. Cumpliré el trabajo que me envíe la dirección deportiva y donde ellos crean que deba estar, pero yo disfruto cada día en el despacho, trabajando con mis compañeros, con cada entrenamiento en las categorías inferiores. Lo que tenga que venir, vendrá, pero de verdad que no tengo ninguna aspiración por llegar a ningún sitio.

P.- Para terminar, le tengo que preguntar por Luis de la Fuente.

R.- Es un compañero más como lo fue todo el tiempo que estuvimos trabajando juntos. Está como siempre. Es un tío alegre que hace muy buen grupo, que tiene a todo el mundo contento, que está todo el día mirando porque la gente esté a gusto y que trabaje en condiciones de estar a gusto. Intenta que seamos una familia porque así el trabajo se hace mejor. Y luego, a nivel profesional es muy exigente. Él también quiere que esté todo el mundo contento, pero que todo el mundo asuma su responsabilidad, que tenga su parcela bien definida y que cada uno dé todo lo que tiene dentro para intentar sumar entre todos.