La jornada 4 de la Premier League: horario de todos los partidos y cómo verlos en directo y en vivo online desde España

Después de que arrancase la Champions llega la jornada 4 de la Premier League y se espera que sea un fin de semana apasionante. Por ahora el Arsenal y el Manchester City son los únicos que han sido capaces de hacer pleno de victorias, pero habrá que ver qué son capaces de hacer estos días, sobre todo con los citizens, ya que tendrán que jugar el derbi mancuniano frente al United. A continuación te detallamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión desde España todos los partidos.

Liverpool – Fulham

La jornada 4 de la Premier League arrancará este sábado 12 de septiembre con un partidazo a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, que se podrá ver en directo por televisión a través del canal principal de Dazn. Será el Liverpool – Fulham que se disputa en Anfield y en el que los de Andoni Iraola intentarán sumar un triunfo más después de haber ganado en la Champions al Atlético. Por su parte, los londinenses han perdido los tres duelos que han disputado hasta el momento.

Crystal Palace – Ipswich Town

A la misma hora de este sábado 12 de septiembre, es decir, a las 16:00 horas, el canal Dazn 4 ofrecerá en directo y en vivo online un choque interesante entre dos equipos que están pegados en la clasificación, ya que tienen tres puntos en sus respectivos casilleros. El Crystal Palace recibe en Londres al recién ascendido Ipswich Town y se espera que sea bastante interesante a pesar de no ser el más llamativo de esta jornada 4 de la Premier League.

Bournemouth – Brentford

A las 16:00 horas (horario peninsular) de este sábado 12 de septiembre se jugará otro choque de la jornada 4 de la Premier League, aunque no se podrá ver en directo y habrá que esperar a su redifusión en el canal principal de Dazn. El Bournemouth, que ronda los puestos de descenso, se tiene que medir a un Brentford que sigue en la línea de otros años peleando por posiciones de competiciones europeas.

Aston Villa – Nottingham Forest

Dazn 3 ofrecerá para España en directo por televisión a las 16:00 horas de este sábado 12 de septiembre otro encuentro de esta cuarta jornada de la Premier League. El Aston Villa de Unai Emery, que ganó hace unos días en su debut en la Champions League, recibe al Nottingham Forest en Birmingham. Ninguno de estos clubes ha logrado vencer aún en la competición inglesa, por lo que esperan lograrlo este fin de semana.

Chelsea – Hull City

El último partido de la jornada 4 de la Premier League que comenzará a las 16:00 horas del sábado 12 de septiembre será el Chelsea – Hull City. Los londinenses son cuartos con seis puntitos, mientras que el conjunto naranja, recién ascendido, es tercero con una unidad menos. Es por ello que este choque que se juega en Stamford Bridge será emocionante. Hay que destacar que desde España se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Dazn 2.

Tottenham – Everton

Ese mismo sábado 12 de septiembre habrá más partidos y el sábado a las 17:30 horas se podrá ver por el canal principal de Dazn un encuentro en el que dos clubes históricos del fútbol inglés se ven las caras. El Everton viaja a Londres para enfrentarse al Tottenham. Los Spurs todavía no saben lo que es ganar, mientras que el combinado visitante ya está rondando los puestos europeos.

Sunderland – Arsenal

El sábado 12 de septiembre se cerrará con otro partido de la jornada 4 de la Premier League, pero este comenzará a las 20:00 horas. El campeón, el Arsenal de Mikel Arteta, visita al Sunderland para jugar un encuentro que debería ser asequible para los gunners, que también tendrán que llevarse los tres puntos para seguir manteniendo el pleno de triunfos. Este encuentro será retransmitido por televisión a través del canal principal de Dazn.

Coventry City – Brighton

El domingo 13 de septiembre se abrirá a las 15:00 horas con el Coventry City – Brighton, que será emitido por televisión en directo y en vivo online por el canal principal de Dazn. El colista, dirigido por Frank Lampard, recibe a las gaviotas, que por ahora lleva un balance de un triunfo, un empate y una derrota.

Manchester United – Manchester City

A las 17:30 horas de este domingo 13 de septiembre se podrá ver el encuentro más emocionante de esta jornada 4 de la Premier League, ya que es el derbi de Mánchester. El United y el City se ven las caras en Old Trafford y los de Enzo Maresca tratarán de asaltar el Teatro de los Sueños para seguir conservando el liderato. Este choque se puede ver por televisión desde España por el canal principal de Dazn.

Leeds – Newcastle

Para cerrar la jornada 4 de la Premier League se jugará el Leeds – Newcastle el lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas. El canal principal de Dazn emitirá en España en directo por TV este duelo de dos clubes históricos de Inglaterra. Ambos conjuntos están empatados a puntos en la tabla y es por ello que será un choque muy interesante para los amantes del campeonato británico.