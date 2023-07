Jorge Vilda: «Es el Mundial con más nivel de la historia»

Jorge Vilda compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa antes del último duelo de la selección española en la fase de grupos del Mundial ante Japón. Un partido que decidirá la primera plaza del grupo del combinado español, que ya está clasificado para los octavos de final del torneo.

Mejor versión de España

«Japón es el rival que más nos va a costar de los tres partidos. Es el partido más complicado de la fase de grupos. Son un rival que tienen muchísima calidad. Tácticamente están muy bien trabajadas y te pueden comprometer en la presión. Espero un partido de momentos, ellos tendrán los suyos y nosotros los nuestros y se lo llevará el equipo que tenga la mayor pegada en los últimos tercios».

Un rival de mayor nivel

«Va a ser una buena prueba para el equipo. Esta temporada ya jugamos contra ellos y les hemos ganado, aunque todo va a ser muy distinto. Esperamos un partido muy complicado».

Cruce de octavos

«Nosotras vamos a salir siempre a ganar. No pensamos en otro resultado. No hemos gastado ni un segundo en quién nos puede tocar. Sí que queremos coger sensaciones para todo lo que viene, pero teniendo claro que no es un partido decisivo si no, simplemente, un partido que te hace ser primera o segunda»

El resto de selecciones

«Estamos siguiendo mucho el Mundial, pero creo que quedarnos con solo una sería anticipar mucho. Hay muchos equipos a los que respetamos. Es el Mundial con más nivel de la historia».

Satisfacción tras el partido

«Me iría contento si ganamos, jugamos bien y somos un equipo reconocible».

Jugadoras japonesas

«Japón es un equipo muy completo. Tiene jugadoras tan polivalentes que pueden jugar en todas las posiciones. Sugita, Endo, Tanaka… Destacar a alguna sería equivocarnos. Tienen muy pocos fallos, manejan bien las dos piernas y lo que más me llama la atención es la toma de decisiones que tienen»

Sobre Palmerston North

«Nos han acogido como una familia. Además, me ha hecho ilusión que las familias de las jugadoras también han hecho grupo. Ahora nos hemos ido a Wellington por cuestiones de operatividad».

Alba Redondo y Esther González

«Pueden jugar las dos juntas. Son dos futbolistas que entrenan muy bien, ayer se hincharon a meter goles. Están focalizadas y por supuesto que pueden jugar juntas».